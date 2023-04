Tamponamento sull'Appia, coinvolti due mezzi: un ferito lieve

Un incidente si è verificato nel pomeriggio di oggi, martedì 4 aprile, lungo la via Appia, nel territorio di Terracina. Il sinistro si è verificato all'altezza del km 98.

Coinvolti due mezzi, un'auto e un autocarro e, da quanto si apprende, una persona è rimasta ferita ma in condizioni non gravi.

Sul luogo dell'incidente è intervenuta una pattuglia del distaccamento della polizia stradale di Terracina, per ricostruire la dinamica dello scontro e gestire la viabilità e il traffico lungo l'arteria. Secondo le prime informazioni si è trattato di un tamponamento fra i due mezzi che percorrevano la stessa direzione di marcia.