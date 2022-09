Terribile incidente in galleria: si scontrano due tir e un'auto

Un terribile incidente stradale sulla strada 150 Monti Lepini, nel territorio di Priverno, ha portato alla temporanea chiusura di un tratto dell'arteria, all'altezza del chilometro 31. Il sinistro ha coinvolto tre mezzi, di cui due autoarticolati.Secondo la ricostruzione della polizia stradale intervenuta sul posto, un autoarticolato procedeva in direzione di Frosinone quando il conducente, entrando all'interno della galleria, ha perso improvvisamente il controllo.

Il mezzo pesante ha sbandato prima verso destra e poi verso sinistra finendo contro un altro autoarticolato proveniente dalla direzione opposta. Il secondo autoarticolato ha quiindi a sua volta urtato un'auto guidata da una signora. La donna è stata soccorsa a trasportata in ospedale ma le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione. La dinamica del sinistro è ancora in fase di ricostruzione da parte degli agenti della polstrada. Per consentire l'intervento delle forze dell'ordine, le operazioni di soccorso e quelle delle squadre dell'Anas il tratto di strada è stata chiuso alla circolazione stradale. Anas annuncia che la viabilità sarà ripristinata nel più breve tempo possibile.