Incidente in via dei Cinque Archi, perde il controllo ed esce fuori strada con l'auto: muore un 50enne

Incidente mortale nella serata di ieri, 18 luglio, lungo via dei Cinque Archi. Un uomo è uscito fuori strada con la sua auto, una Fiat Punto, ribaltandosi ed è rimasto schiacciato dalla sua stessa auto. La vittima è Claudio Vagnini, che stava rientrando a casa dopo aver trascorso una giornata al mare a Latina.

Il sinistro è avvenuto intorno alle 20 lungo la strada che collega Campoverde a Velletri. La vittima è Claudio Vagnini, 50 anni. Sul posto un'ambulanza, una squadra di vigili del fuoco e i carabinieri, ma purtroppo per l'uomo non c'è stato nulla da fare e i soccorsi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Il corpo dell'uomo è stato estratto dall'abitacolo del veicolo e trasportato al Nuovo ospedale dei Castelli in attesa di essere affidato ai familiari.