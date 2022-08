Entrambi i conducenti delle vetture sono rimasti feriti; soccorsi sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Goretti di Latina. Sul posto oltre ai carabinieri sono intervenuti anche i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.

Pauroso incidente nel primo pomeriggio di oggi, sabato 27 agosto, lungo via del Crocifisso a Latina; due le persone che sono rimaste ferite in maniera grave e che sono state trasportate all’ospedale Santa Maia Goretti.

Pauroso incidente in via del Crocifisso: violento scontro fra auto. Due i feriti in codice rosso