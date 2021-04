Incidente in via Epitaffio: con l'auto contro un albero, muore una ragazza di 25 anni

Drammatico incidente nella serata di ieri, lunedì 12 aprile, alle porte di Latina: una giovane di 25 anni ha perso la vita dopo essere finita fuori strada con la sua auto sull’Epitaffio, andando ad impattare contro uno dei pini che costeggiano la strada.

Il sinistro si è verificato nel tratto di strada tra l’Appia e Latina Scalo: la ragazza, per cause che sono ancora al vaglio della polizia stradale intervenuta sul posto, ha perso il controllo della sua Lancia Ypsilon finendo contro l’albero. Un impatto molto violento; scattato l’allarme subito sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per i soccorsi, ma purtroppo per la 25enne Maddalena D'Anna, che da quanto si apprende lavorava in una residenza per anziani, non c’è stato più niente da fare.

La dinamica del tragico incidente è ora al vaglio degli uomini della polizia stradale.