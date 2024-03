Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

Con Italea anche nel Lazio parte ufficialmente il progetto ”2024 Anno delle Radici Italiane nel Mondo”. Il 1 marzo 2024, presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, è stato ufficialmente presentato il progetto "Turismo delle Radici". Questa iniziativa, parte integrante del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza si propone di rivitalizzare il settore turistico italiano post-Covic- 19, con particolare attenzione all'investimento per l"Attrattività dei Borghi".

Il progetto, finanziato dal NextGenerationEU e denominato Italea, sottolinea un impegno congiunto tra il Ministero della Cultura e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. L'obiettivo principale è coinvolgere le comunità italiane nel mondo per valorizzare l'offerta turistica del nostro paese, favorendo la ripresa della cultura, del turismo e dell'economia italiana.

Il progetto Italea

Italea, programma di promozione del turismo delle radici, si estende nel periodo 2022-2025. Rivolto agli italiani all'estero e ai loro discendenti, il progetto offre un ventaglio di servizi per agevolare il viaggio in Italia. Questo è reso possibile attraverso l'organizzazione di 20 gruppi, ognuno dedicato a una regione italiana, responsabili di informare, accogliere e assistere i viaggiatori delle radici. Italea è dedicato sia a coloro che desiderano organizzare un viaggio per scoprire le proprie origini italiane, sia a chi deve ancora identificarle, potendo contare su una rete di genealogisti affidabili.

Italea Lazio

Accoglienza, tradizioni e storie familiari, riscoprire le origini italiane. Con il lancio del progetto nazionale italea partono anche le iniziative nella regione con Italea Lazio. “Stiamo lavorando con le Istituzioni, le imprese e le associazioni, per arricchire l’offerta dedicata ai nostri conterranei residenti all’estero” dichiara Sonia Fiorini , referente del progetto Italea Lazio. “Sul nostro sito www.italealazio.com sono in continuo aggiornamento l’offerta di itinerari ed esperienze. Siamo pronti ad accogliere i viaggiatori delle radici nella nostra meravigliosa regione alla riscoperta delle origini e delle tradizioni”. Italea Lazio offre un'esperienza unica attraverso ricerche genealogiche approfondite. Questo viaggio inizia dalla scoperta degli antenati, permettendo di toccare con mano documenti fondamentali come certificati di nascita, matrimonio, battesimo e morte. I visitatori saranno immersi nella quotidianità del paese d'origine dei loro avi, tra racconti, miti e memorie. Dal camminare sui basoli e vicoli frequentati dai loro antenati, all'assaporare i profumi dei piatti tipici tramandati attraverso generazioni, Italea Lazio offre un'esperienza autentica e coinvolgente. L'iniziativa permetterà ai partecipanti di incontrare parenti sconosciuti, ascoltare antichi aneddoti e ricordi, vivendo esperienze immersive nelle tradizioni locali, degustando prodotti tipici, visitando musei e siti storici, e imparando usi e costumi locali. I momenti indimenticabili di questo viaggio saranno custoditi nella "Memory Box", un ricordo tangibile da tramandare alle generazioni future. Italea Lazio offre esperienze uniche ed inedite per connettersi autenticamente con le radici della cultura italiana, creando un legame duraturo con l'Italia che il cuore desidera conoscere. “Vi aspettiamo a casa”, con questo slogan Italea Lazio invita le comunità all’estero a pianificare un viaggio delle radici. Allo stesso modo l’invito al contatto è esteso ai Comuni nel Lazio ed agli operatori professionali che vogliono unirsi al progetto e mettere a disposizione i propri servizi di accoglienza.