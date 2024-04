Economia del mare, via al 3° summit nazionale: a Gaeta arriva il Blue Forum

Si aprirà il 10 aprile a Gaeta il terzo summit nazionale sull'economia del mare Blue Forum. Saranno quattro giorni ricchi di interventi - di forze armate, istituzioni e associazioni nazionali - volti a costruire un confronto positivo sul tema della tutela e valorizzazione del mare e delle sue economie. L’iniziativa è inserita nelle celebrazioni della Giornata nazionale del Made in Italy 2024 e negli eventi della Giornata marittima europea – European Maritime Day in My Country 2024.

Giovanni Acampora, Presidente di Assonautica Italiana, Si.Camera e Camera di commercio Frosinone Latina, spiega: “Il Blue Forum quest’anno sarà l’occasione di confronto sui temi degli investimenti sull’Economia del Mare utili alla programmazione 2025-2027 e contribuirà alla definizione del Collegato sul Mare e sulla Blue Economy, che coinvolgerà tutti gli stakeholder del mare, insieme alla politica nazionale ed europea. Giornate di lavoro e di incontri per dare valore e futuro all’economia del mare che, con il suo insieme di filiere, in Italia vale ad oggi, tra componente diretta e indiretta circa 143 miliardi di euro”.

Un programma ricco quello del Blue Forum di Gaeta: mercoledì 10 aprile, dopo i saluti istituzionali, verranno resi noti in anteprima i dati del XII Rapporto Nazionale realizzato dall’Osservatorio Nazionale Economia del Mare OsserMare e dal Centro Studi Tagliacarne-Unioncamere. Giovedì 11 prenderà parte all'evento il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci: lo stesso giorno si terrà il forum di confronto “Blue Think Tank: XBlueLab”, con uno scambio creativo e interattivo. In tarda mattinata verrà presentato il rapporto “Navigare i social: l’economia del mare nelle conversazioni degli italiani”, a cura di SocialData per Ossermare.

Il penultimo giorno, quello di venerdì 12, sarà incentrato sulle Blue Audition, un format in cui i principali stakeholder di tutti i settori dell’economia del mare si confronteranno al fine di sostenere una programmazione italiana unica di investimenti 2025-2027 sull’economia del mare, con un vero e proprio piano di azione. Il Blue Forum si chiuderà sabato 13 con il dibattito conclusivo dei lavori, con la cerimonia per il Premio Fondazione Atlantide e la Conferenza di Sistema di Assonautica Italiana. Negli spazi di Villa Irlanda Grand Hotel si potrà visitare inoltre la mostra “Italia nazione di mare”.