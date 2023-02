Fruit Logistica, il Mof punto di riferimento mondiale per il settore dell'ortofrutta

Bilancio più che positivo quello della partecipazione del Mof di Fondi alla tre giorni della Fruit Logistica che si è tenuta a Berlino. A tracciare i risultati della partecipazione alla kermesse, punto di riferimento mondiale per il settore dell’ortofrutta è l’amministratore delegato Enzo Addessi, “Il lavoro da fare è tanto – sottolinea - ma possiamo guardare con ottimismo al futuro. Abbiamo rinnovato la comunione di intenti con il sistema dei mercati”.

“Aver organizzato eventi in cui si è discusso di temi centrali per il futuro del settore – spiega il presidente di Mof, Bernardino Quattrociocchi - è per noi motivo di orgoglio. Aver costruito occasioni di nel nostro spazio espositivo insieme a personalità come Massimo Pallottini, presidente di Italmercati e Valentino di Pisa, presidente di Fedagro rafforza quello che i numeri già certificano, la centralità del Mof nel sistema agroalimentare italiano. La proposta di istituzionalizzare e esportare a livello nazionale il nostro modello di collaborazione con la Camera di Commercio Frosinone-Latina, avanzata dal presidente Giovanni Acampora, ci dà fiducia nel proseguire nella strategia di sviluppo avviata di cui la partecipazione a un evento come quello berlinese è parte integrante”.

Fruit Logistica è stata l’occasione per mostrare prodotti e aziende di eccellenza, grazie alla partecipazione di realtà come Agrofondi, AOP Csc Lazio, Eureka, Forcina Marco, Magliozzi, Silvana Frutta, Vaccaro. Tanto che lo stand del Mof è stato tra i più visitati dell’intera fiera.

“Oltre ad aver discusso e suscitato dibattito su temi centrali per l’intero comparto – conclude il direttore del Mercato ortofrutticolo di Fondi Roberto Sepe - il nostro stand per tre giorni è stato luogo di costruzione di nuovi canali e partnership b2b per l’intero Mof. Ad attrarre l’attenzione anche le degustazioni preparate dallo chef Fausto Ferrante, che ringraziamo per aver dato lustro alle nostre eccellenze”.