Macfrut Fiera di Rimini, il ministro Lollobrigida visita lo stand del Mof

Un debutto importante per il Mof di Fondi alla Macfrut Fiera di Rimini. Il Centro Agroalimentare all’Ingrosso, presente a Rimini con un proprio stand, oltre a mettere in mostra le proprie eccellenze e competenze, ha fortemente indirizzato la propria adesione alla fiera internazionale dell’ortofrutta come momento di incontro, confronto e dibattito sui temi dell’economia della filiera di settore, nei tre giorni che vedranno Rimini al centro delle attenzioni degli addetti ai lavori e non solo.

Presso lo stand il direttore Roberto Sepe ha ricevuto la visita del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida oltre ad altre personalità quali il presidente di Italmercati, Fabio Massimo Pallottini e il presidente di Fedagro Valentino di Pisa, che a lungo hanno dialogato con l’amministratore delegato del mercato fondano Enzo Addessi, sono testimonianza chiara della centralità del Mof nel comparto ed assumono una particolare importanza.

"Macfrut è un evento straordinario che compie 40 anni: sono una bella data che fa scavallare nella vita e si passa a una seconda fase. Quarant'anni di successo. Un evento in costante crescita - ha commentato il Ministro Lollobrigida - con questa edizione che si prospetta riuscitissima, vede la partecipazione di tanti imprenditori italiani e di tanti imprenditori stranieri che vengono a vendere e poi, mi dicono, comprano più di quello che vendono".