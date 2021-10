Favole di Luce a Gaeta, Confocommercio: “Sarà l’edizione della ripresa e della speranza”

E’ stata presentata a Gaeta la VI edizione dell’evento “Favole di Luce” che verrà inaugurato sabato 30 ottobre. Ad illustrare le novità dell’edizione 2021, evidenziando il successo indiscusso del format in questi anni e il sicuro impatto delle nuove installazioni, del percorso dedicato a Dante (video mapping di grande effetto) e dei tanti eventi musicali e di danza, è stato il sindaco Cosmo Mitrano.

Presente anche la Confcommercio Lazio Sud Gaeta con la vice presidente Paola Guglietta. “Il sindaco Mitrano, nel ricordare quanto l’immagine di Gaeta sia cresciuta e qualificata,grazie anche alle ‘Favole di Luce’, ha voluto ringraziare anche la Confcommercio Lazio Sud Gaeta per la grande collaborazione svolta, in questi anni, e per la capacità di coinvolgimento degli operatori commerciali e turistici, elementi strategici per il buon risultato dell’iniziativa”. “Gli amici di Confcommercio Lazio Sud Gaeta hanno sempre creduto nell’evento, ne hanno riconosciuto l’impatto positivo e duraturo sul brand Gaeta e hanno constatato come Favole di Luce abbia offerto grandi opportunità per il commercio, i pubblici esercizi e il turismo; opportunità che le imprese hanno saputo cogliere” ha detto il primo cittadino.

“Come rappresentante della nostra Associazione e come operatrice turistica condivido con il sindaco Mitrano l’orgoglio per la crescita e la qualificazione costante dell’evento ‘Favole di Luce’, che ha contribuito a rendere Gaeta una destinazione privilegiata per il turismo 12 mesi l’anno - ha detto Guglietta -. Come imprenditori, dopo la forte crisi pandemica, guardiamo a questa rinnovata e innovativa edizione, ricca anche di attrazioni culturali, come l’edizione del rilancio, ma, soprattutto, della speranza di una ripresa stabile e duratura per tutte le attività”.