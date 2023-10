Imprese e amministrazione fanno squadra per il rilancio di Formia. E già si pensa al Natale

Imprese e amministrazione comunale fanno squadra per il rilancio di Formia. Grande partecipazione c’è stata lo scorso 17 ottobre alla riunione nella sede di Confcommercio Lazio Sud con le imprese del centro città e il Comune, alla presenza del sindaco Gianluca Taddeo e dell’assessore alle Attività Produttive Francesco Traversi. L’incontro è stato promosso, in collaborazione, dalla stessa Confcommercio Lazio Sud di Formia, dal Consorzio di Rete d’impresa Le Due Torri e dall’Associazione di strada Le Due Torri con l’obiettivo anche di presentare le iniziative messe in campo dalle varie realtà associative e confrontarsi con l’amministrazione su proposte e idee per il Natale 2023.

In apertura il residente Confcommercio Lazio Sud di Formia Vittorio Piscitelli ha voluto sottolineare sia la positività della significativa presenza delle imprese che la disponibilità di sindaco e assessore ad ascoltare idee e proposte per migliorare la qualità della città e della sua offerta turistico-commerciale, mentre il presidente dell’Associazione Le Due Torri Luca De Meo ha stilato un bilancio del programma degli eventi della stagione estiva, stimolando i colleghi a impegnarsi in progetti in previsione delle festività natalizie e per potenziare l’attrattività cittadina.

“Incontri partecipati, condivisi e proficui, come quello che si è svolto presso la nostra sede, sono il giusto risultato di un lavoro capillare e puntuale svolto, a livello associativo, per le imprese e con le imprese - ha commentato soddisfatto Giovanni Acampora -. Un risultato di cui come presidente di Confcommercio Lazio Sud e Lazio sono orgoglioso. Penso che la sinergia tra associazioni di categoria, consorzi e realtà territoriali con le istituzioni - a tutti i livelli - sia la chiave di volta dello sviluppo sostenibile per Formia - la mia città - e per tutto il territorio. D'altronde, Confcommercio ha sempre creduto nella progettualità delle reti di impresa e nelle loro attività economica. Ne è esempio lampante il Consorzio le due Torri di Formia, nato nel 2016 sotto l’impulso del bando regionale per le reti di impresa e che per l'annata 2023 è stato finanziato dalla Regione Lazio. Una realtà costituita dalla presenza sinergica di 67 imprese, rappresentative di tutti i settori commerciali, dalla vendita al dettaglio ai pubblici esercizi alla ristorazione”.

La Presidente del Consorzio Le Due Torri Francesca Capolino ha illustrato, insieme allo staff del Cat Confcommercio, le azioni previste nel progetto “Formia tra passato e futuro”, finanziato dalla Regione Lazio nell’ambito dell’avviso pubblico per Reti d’impresa, posizionandosi al quinto posto in graduatoria, evidenziando le potenzialità innovative e comunicative del progetto per lo sviluppo del Brand Formia sulle principali piattaforme web e di marketing turistico, regionali e non.

Dal canto suo il sindaco Taddeo ha invitato le imprese al massimo coinvolgimento nella progettazione di iniziative e all’adeguarsi ai ritmi e ai tempi di una città con grandi potenzialità turistiche. Ha altresì ringraziato le realtà associative per il grande lavoro quotidiano di informazione e coinvolgimento dei colleghi. “Solo tutti insieme - ha detto il primo cittadino -, nel rispetto reciproco dei ruoli e della città stessa, possiamo portare avanti il rilancio cittadino nell’immediato e nel medio lungo termine. L’azione comune - ognuno per la sua parte e in costante confronto - sarà il volano per Formia e per le sue imprese” .

Prossimo appuntamento martedì 24 ottobre in Comune dove continuerà il confronto per pianificare il Natale, un momento strategico per il commercio e l'intera comunità.