Janssen Italia: Jorge Lopez è il nuovo general manager dello stabilimento di Latina

E' Jorge L. Lopez il nuovo general manager dello stabilimento produttivo di Latina di Janssen Italia, azienda farmaceutica di Johnson & Johnson. Lo comunica in una nota Janssen Italia. Laureato in Ingegneria chimica all'Università di Puerto Rico, Lopez in precedenza è stato senior director of Partnerships and External Supply for large molecules drug Product di Johnson & Johnson, e in tale ruolo ha guidato l’organizzazione globale per garantire relazioni efficaci con i fornitori e partner, per la produzione dei vari trattamenti farmaceutici.

"Jorge L. Lopez ha lavorato anche in Bristol-Myers Squibb - spiega l'azienda - prima come operations executive Director, dirigendo il più grande stabilimento di preparazioni sterili destinate alla somministrazione per iniezioni e infusioni a Puerto Rico, e successivamente in qualità di Executive Director presso la Global Biologics Supply Planning Organization, continua la nota. In qualità di responsabile dello stabilimento di Latina, tra i fiori all’occhiello del polo farmaceutico della Regione Lazio, il general manager avrà il compito di gestire tutte le attività del sito, garantendo affidabilità e miglioramento continuo".