Mutui prima casa: a Latina il secondo valore più alto rilevato nel Lazio

Nel secondo semestre del 2022 l'importo medio richiesto per un mutuo per la prima casa in provincia di Latina è stato di 138.475 euro, il secondo valore più alto del Lazio. A rivelarlo è l'analisi di Facile.it e Mutui.it. I dati raccolti evidenziano che, nel periodo di tempo considerato, l'importo medio richiesto nella regione è sceso a 158.162 euro, risultando dunque in calo del 37% rispetto allo stesso arco temporale del 2021. Per far fronte all'aumento dei tassi di interesse, gli acquirenti di una prima casa nel Lazio si sono orientati su importi più contenuti. Una tendenza confermata anche dai dati preliminari relativi al 2023, che vedono la domanda scendere ulteriormente a 147.806 euro.

"La diminuzione graduale degli importi è strettamente legato all’aumento dei tassi di interesse - spiegano gli esperti di Facile.it - In alcuni casi è l’aspirante mutuatario che prova ad alleggerire la rata mensile, in altri è la banca stessa che, per preservare il rapporto rata/reddito, è costretta a ridimensionare la richiesta". Il calo dell'importo ha determinato una riduzione dell'Ltv, cioè il rapporto tra valore del mutuo e valore dell'immobile, che è passato in 12 mesi dall'81% del secondo semestre del 2021 al 77% del secondo semestre del 2022.

Per quanto riguarda l'analisi dell'andamento provinciale, analizzando le richieste di mutuo per prima casa raccolte su base locale, emergono differenze significative. E' Roma la provincia del Lazio in cui è stato rilevato l'importo medio più elevato, pari a 163.646 euro. A seguire c'è poi la provincia di Latina con 138.475 euro, mentre valori inferiori risultano per Viterbo (122.382 euro), Frosinone (117.630 euro) e Rieti (109.021 euro).

Dati interessanti emergono anche se si guarda al tipo di tasso cui vengono indicizzati i finanziamenti laziali per l’acquisto della prima casa. Se a livello regionale il 60% delle domande totali presentate erano per un tasso variabile, la tendenza a prediligere questa tipologia di tasso ha riguardato anche le singole province; la percentuale di finanziamenti variabili sul totale delle richieste arriva addirittura al 64% in provincia di Frosinone.

Facile.it evidenzia inoltre come l'aumento dei tassi abbia spinto in alto anche le surroghe. Inoltre gli indici più alti hanno contribuito al rallentamento delle compravendite immobiliari residenziali, che hanno fatto registrare, da luglio a dicembre 2022, una diminuzione del 4%. Sul fronte dei tassi si registrano poi condizioni meno favorevoli rispetto al passato sia per i fissi che per i variabili. Ad oggi infatti è stato calcolato dalle simulazioni che un mutuo medio a tasso fisso può costare all'acquirente fino a 36mila euro in più.