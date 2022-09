“Meet Danimarca 2022”: le eccellenze locali protagoniste a Copenaghen

Le eccellenze locali protagoniste a Copenaghen: si è conclusa la Business Mission organizzata dalla Camera di Commercio di Frosinone Latina e dalla sua Azienda Speciale Informare nell’ambito di "Meet Danimarca 2022". Il progetto SEI - Sostegno all’export dell’Italia -, in continuità con le azioni di internazionalizzazione intraprese in partenariato con Danitacom, Camera di Commercio in Danimarca, ed in collaborazione con ICE Stoccolma, ha reso possibile la missione imprenditoriale a Copenaghen dal 14 al 16 settembre.

Tre giorni in Danimarca per promuovere e far conoscere, in modo più ampio e approfondito, il territorio delle due province e le sue realtà imprenditoriali agli operatori economici danesi. Un appuntamento, che si è snodato tra oltre 200 incontri d’affari per tutte le aziende partecipanti e degustazioni guidate per quelle del settore agroalimentare, volto a consolidare ulteriormente il profondo interesse già registrato nel corso dell’incoming del 2021. Alle aziende del “food & wine” si sono affiancate quelle della chimica e dell’orologeria.

La delegazione italiana, guidata dal presidente di Informare Luigi Niccolini, dal vice presidente Enzo di Lucia e dal consigliere per l’internazionalizzazione Carla Picozza è stata accolta dalla Camera di Commercio italiana in Danimarca, partner dell’iniziativa, ed ha incontrato l’Ambasciatore d’Italia Luigi Ferrari ed il Direttore dell’ufficio ICE di Stoccolma, Andrea Mattiello.

“La Buiness Mission in Danimarca è stata utile per offrire alle imprese partecipanti una visione più completa e diretta del mercato in cui i buyer danesi operano, fornendo loro contatti e input utili per generare un business reciproco concreto e duraturo - ha commentato il presidente Niccolini -. Considerando le peculiarità del settore agroalimentare e la necessità di degustare i prodotti per comprenderne la qualità e il potenziale di business sul mercato danese, il gruppo di imprese ha seguito due programmi diversi – ‘Food” e “Non Food’ - nell’ottica di massimizzare i risultati della missione per ogni impresa partecipante”. A raccogliere con orgoglio la soddisfazione delle imprese partecipanti, il vice presidente Di Lucia: “Meet Danimarca è un progetto che ha permesso agli imprenditori dei territori che rappresentiamo di affermarsi su un mercato particolarmente attento alle nostre produzioni d’eccellenza. La conferma del successo di questa iniziativa arriva dal fatto che tutte le realtà partecipanti nel 2021 abbiano voluto esserci anche quest’anno, insieme a nuove imprese che hanno ottenuto importanti riscontri in questa tre giorni”.

Sulla stessa linea il consigliere Picozza: “Continuità e investimento su un Paese/Mercato che ha dato ottimi risultati. Questo è stato il principale obiettivo della missione in Danimarca. Un impegno testimoniato dal fatto che le aziende locali che hanno preso parte all’incoming del 2021 abbiano voluto investire nuovamente sul Paese partecipando all’outgoing del 2022. Gli incontri tra le 15 aziende di Frosinone e Latina con i 21 buyer/operatori economici danesi che hanno partecipato sono stati l’occasione per ribadire il nostro impegno come Ente per favorire l’Internazionalizzazione delle nostre imprese”.