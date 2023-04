“Meet Usa”: gli Stati Uniti alla scoperta delle eccellenze locali

Gli Stati Uniti alla scoperta delle eccellenze delle province di Frosinone e Latina: si chiama “Meet Usa 2023” il progetto di Informare Azienda Speciale della Camera di Commercio in programma il 27 e 28 aprile a Formia al Grand Hotel Miramare

Nel corso del prestigioso appuntamento saranno organizzati incontri d’affari e visite presso le 25 aziende del nostro territorio che prendono parte all’iniziativa. La delegazione statunitense, composta da 26 operatori economici e buyers provenienti da Chicago, Houston, Los Angeles, Miami e New York, avrà l’opportunità di conoscere alcune delle realtà locali che rappresentano il fiore all’occhiello di settori quali agroalimentare e vitivinicolo, moda ed accessori, gioielleria, arredamento e complementi d’arredo che, a loro volta, avranno modo di farsi apprezzare anche oltreoceano.

Saranno oltre 50 gli operatori impegnati a fare network nel corso della due giorni.

Il progetto

Il progetto ‘Meet Usa’ si articola su due azioni principali: l’incoming multisettoriale del prossimo aprile, realizzato in collaborazione con le Camere di Commercio Italiane negli Stati Uniti ed Assocamerestero, nonché la partecipazione delle aziende locali al Summer Fancy Food Show di New York, nel padiglione italiano coordinato da ICE Agenzia. Il Summer Fancy Food è la fiera agroalimentare e delle bevande di interesse mondiale che, quest’anno, si terrà a New York dal 25 al 27 giugno 2023 ed alla quale prenderanno parte 10 aziende delle due province.

“Considerando la complessità del mercato statunitense e con l’obiettivo di fornire alle imprese partecipanti le conoscenze e le competenze utili ad avviare affari con i potenziali partner americani - viene spiegato in una nota di presentazione della manifestazione -, l’Azienda Speciale Informare ha organizzato, nelle scorse settimane, due webinar sui mercati di riferimento: California, Texas, Florida, New York e Illinois. Una grande opportunità per le aziende del territorio che prenderanno parte al business incoming. Con ‘Meet Usa’ la Camera di Commercio e la sua Azienda Speciale Informare testimoniano, ancora una volta, il grande impegno per favorire l’internazionalizzazione delle imprese operanti nell’area vasta Frosinone Latina”.