Mercatini estivi sul lungomare di Latina, dove saranno dislocati. Il punto in Commissione

Uno mercatino di prodotti agricoli a km zero in piazzale dei Navigatori, uno dell’antiquariato e uno settimanale al parcheggio Vasco De Gama, mentre si studiano anche nuovi punti. Fra poco il bando

I mercatini estivi al mare, commercio e prodotti locali: questi i temi che sono stati al centro dell’ultima Commissione Attività Produttive del Comune di Latina, convocata dal presidente Marco Capuccio di LBC.

Durante la seduta si è dunque parlato del bando per i mercatini estivi che, da quanto emerso, dovrebbe essere pubblicato nei prossimi giorni con le attività che prenderanno il via nel mese di luglio. “Ci saranno dei punti dedicati al commercio al dettaglio in piazzale dei Navigatori, che dovrebbe essere consegnato entro fine mese completamente ristrutturato - spiegano dal gruppo di Latina Bene Comune -: qui la domenica si svolgerà un mercatino di prodotti agricoli locali a km zero; gli altri punti per i mercatini saranno disponibili in una zona del parcheggio Vasco da Gama, dove si punta a realizzare un mercatino d'antiquariato ed uno settimanale con gli operatori del quartiere R6; più altri punti dislocati su tutto il lungomare”.

L’altro punto all'ordine del giorno ha interessato il riconoscimento Deco. Si è insediata infatti la relativa commissione per il riconoscimento dei prodotti Deco, che sta lavorando su disciplinari riguardanti il latte bovino, la carne e il grano, per i quali ci saranno quindi a breve i primi prodotti a denominazione comunale d'origine.