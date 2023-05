Mercato settimanale con orario prolungato: l’appuntamento per altre due domeniche

Torna a Fondi un’iniziativa che, anche se in via sperimentale, ha riscosso un grande successo nelle scorse settimane, quella del mercato domenicale con orario prolungato. E le prossime due date da segnare in agenda sono quelle del 21 maggio e dell'11 giugno.

“Dopo la sperimentazione delle giornate prefestive - spiega il Comune -, l'Amministrazione, su richiesta dell'Ana - Associazione Nazionale Ambulanti, ha infatti deciso di riproporre l'appuntamento commerciale più atteso della domenica in versione extralarge”. L'apertura dei banchi in via Mola di Santa Maria, possibile anche grazie al maggior numero di ore di luce offerto dalla primavera, consentirà agli ambulanti di raddoppiare gli affari e agli acquirenti di scegliere comodamente il proprio orario preferito per fare spese. Una buona opportunità per chi lavora domenica mattina, per chi non predilige il caos o per chi ama gli affari di fine giornata.

Il 21 maggio e l'11 giugno il mercato sarà aperto fino alle 20 con un'interruzione tecnica dalle 14 alle 15 per consentire agli ambulanti che desiderano lavorare soltanto mezza giornata di lasciare la postazione in sicurezza.

“Nelle varie giornate di sperimentazione - spiegano il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto e l'assessore alle Attività Produttive Stefania Stravato – abbiamo raccolto molti pareri positivi tanto da parte dei commercianti quanto da parte degli acquirenti. Moltissimi anche gli avventori provenienti dai comuni limitrofi, persino dalla vicina provincia di Frosinone, e questo movimento fa bene all'economia cittadina oltre che mercatale. Da qui l'idea di ripetere l’iniziativa".