Mercato del martedì e mercato coperto: aperture straordinarie per le feste. Giorni ed orari

Aperture straordinarie per il mercato del martedì e il mercato coperto di via Don Minzoni a Latina in concomitanza con il periodo delle feste natalizie. A renderlo noto l’Amministrazione che specifica che, sia per il mercato R6 sia per quello annonario, si tratta appunto di aperture straordinarie che si aggiungono a quelle ordinarie

Mercato del martedì

Il Comune, viene fatto sapere, ha accolto la richiesta delle associazioni di categoria Anva-Confesercenti, Fiva-Confcommercio, Ana-Ugl disponendo l’apertura straordinaria al pubblico del mercato settimanale R6 (cosiddetto mercato del martedì), per la vendita di generi alimentari e non, per le ultime 3 domeniche di dicembre e per la prima di gennaio (13, 20, 27 dicembre e 3 gennaio), con orario sempre dalle 7 alle 14.

Mercato coperto

Inoltre, su istanza degli operatori, sono stati estesi gli orari e i giorni di apertura al pubblico del mercato annonario di via Don Minzoni a cavallo tra Natale e Capodanno. Questo il calendario:

- 22 dicembre dalle ore 7.00 alle ore 18.00 (orario continuato);

- 23 dicembre dalle ore 7.00 alle ore 18.00 (orario continuato);

- 24 dicembre dalle ore 7.00 alle ore 17.00 (orario continuato);

- 30 dicembre dalle ore 7.00 alle ore 17.00 (orario continuato);

- 31 dicembre dalle ore 7.00 alle ore 17.00 (orario continuato).