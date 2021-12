In vista delle festività

Novità in vista del Natale: il mercato settimanale di Monticchio aperto anche di pomeriggio

L’obiettivo è quello di diluire l’orario di apertura offendo più ore ai cittadini per fare acquisti evitando assembramenti. Una buona occasione anche per i commercianti. Per le tre domeniche di dicembre organizzato anche un calendario di eventi