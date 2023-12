In vista delle feste di Natale prolungato l’orario del mercato settimanale di Monticchio

In vista delle festività anche quest’anno, come accaduto in passato, l’amministrazione di Sermoneta, in collaborazione con le organizzazioni sindacali, ha deciso di prolungare l’orario di apertura del mercato settimanale di Monticchio per le due domeniche che anticipano proprio il Natale.

“Una decisione - spiegano dal Comune - che consente da un lato ai cittadini di andare al mercato anche di pomeriggio per i propri acquisti in questo periodo natalizio, e dall’altro di dare maggiori opportunità di lavoro ai commercianti ambulanti”.

Così nei giorni di domenica 10 e domenica 17 dicembre il mercato sarà aperto dalle 8 alle 16. I bambini, poi, troveranno una sorpresa: dalle 14.30 infatti ci saranno Babbo Natale con gli elfi per una foto ricordo, giochi e per consegnare la letterina di Natale. Il 17 dicembre, inoltre, sempre nel primo pomeriggio ci sarà l’esibizione degli Sbandieratori Ducato Caetani di Sermoneta.

“L’obiettivo – spiegano il sindaco di Sermoneta Giuseppina Giovannoli e l’assessore al commercio Mariangela Screti – è quello di salvaguardare gli interessi dei consumatori, che hanno più tempo a disposizione per i loro acquisti, e degli operatori commerciali e agricoli, in un mercato come quello di Monticchio considerato un fiore all’occhiello della nostra provincia”.