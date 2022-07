Apre Mondadori Bookstore: a Latinafiori la nuova una libreria da 260 metri quadri

Mondadori Bookstore apre a Latina. La data è quella di venerdì 22 luglio quando è atteso il taglio del nastro della nuova attività che viene avviata nel capoluogo pontino. Cosi Mondadori Store, il più esteso network di librerie in Italia, porta per la prima volta la propria offerta culturale e di intrattenimento all’interno del centro commerciale Latinafiori.

Sviluppata su una superficie di oltre 260 metri quadri, la libreria sarà un nuovo punto di riferimento per gli amanti della lettura, grazie a un’offerta di oltre 12.000 volumi a scaffale, tra narrativa, saggistica, varia e grandi classici: una selezione curata dal team di librai di Mondadori Store che accoglieranno i clienti del centro commerciale sette giorni su sette con consigli e suggerimenti.

“Il nuovo Mondadori Bookstore - viene spiegato in una nota di presentazione - ospita anche un’ampia selezione di fumetti, al quale è dedicato il reparto “Just Comics”, con manga, supereroi e graphic novel. Grande attenzione anche ai giovani lettori: nell’area “We are Junior”, pensata per accogliere bambini e ragazzi, i visitatori troveranno una ricca proposta di giochi didattici e libri illustrati per stimolare la fantasia dei più piccoli. A disposizione anche le ultime novità musicali e i migliori prodotti di cartoleria, gift box e gift card.

Tutti i clienti del Mondadori Bookstore potranno inoltre usufruire di servizi digitali come Pick Up Point, che consente di ritirare gratuitamente presso il punto vendita un libro acquistato su Mondadoristore.it, scegliendo da un catalogo di oltre 1 milione di titoli; Prenota e ritira, ovvero la possibilità di prenotare online per poi ritirare e acquistare in negozio; e Invia a casa, per ricevere a domicilio un prodotto ordinato in libreria”.