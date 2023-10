Sconti a Latina e provincia per il "trimestre anti inflazione": quali negozi e supermercati aderiscono

Da oggi parte il Trimestre anti inflazione l'iniziativa del ministero delle Imprese e del made in Italy che, nelle intenzioni, dovrebbe portare una diminuzione nella spesa dei cittadini.

Si punta infatti a tutelare il potere d'acquisto dei cittadini e delle famiglie in un periodo in cui il caro-vita morde. L'obiettivo è contenere i prezzi dei beni di prima necessità, alimentari e non alimentari di largo consumo, compresi quelli rientranti nel "carrello della spesa", nonché dei prodotti per l’infanzia e la cura della persona, grazie allo sforzo collaborativo dei principali attori della filiera, dalla distribuzione moderna e classica al mondo delle cooperative, delle farmacie, delle parafarmacie, dell’industria, della produzione, dell’artigianato e agricoltura.

Le imprese della distribuzione che aderiscono all'iniziativa si impegnano a offrire una selezione di articoli a prezzi contenuti, con particolare attenzione ai prodotti di uso quotidiano facenti parte del “carrello della spesa”, e a non aumentare il prezzo di tale selezione, per le tipologie di iniziative commerciali che lo consentano, durante il trimestre anti-inflazione (1° ottobre - 31 dicembre 2023).

Sul sito del ministero sono stati pubblicati i pdf degli esercizi commerciali. Anche a Latina e nella provincia pontina sono tante, quasi 200, le catene, i piccoli esercizi e anche le farmacie che hanno aderito. Di seguito è possibile scaricare l'elenco completo dei negozi in cui trovare gli sconti