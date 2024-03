Quali sono i migliori olii della provincia di Latina

Gli olii della provincia di Latina si confermano tra i migliori in tutto il Lazio. C’è stata ieri a Roma, nella sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano della Camera di Commercio, la cerimonia ufficiale di premiazione dei vincitori del “Premio Roma Evo”, XXXI Concorso regionale per i migliori olii extravergine di oliva del Lazio.

Il concorso è giunto appunto alla sua 31esima edizione e ha visto primeggiare molte delle aziende della provincia di Latina, a testimonianza di un prodotto di eccellenza che arriva dal territorio pontino. E’ stato promosso dalla Camera di Commercio di Roma, attraverso Sviluppo e Territorio, Azienda Speciale per lo sviluppo e la crescita di Roma e della regione Lazio, con il supporto tecnico-scientifico di Agro Camera, in collaborazione con la Regione Lazio, le associazioni di categoria di settore e le altre Camere di Commercio della regione.

I lavori sono stati introdotti e moderati da Pietro Abate, segretario generale della Camera di Commercio di Roma, che ha sottolineato l’importanza del concorso regionale “che si conferma come alto momento di valorizzazione delle produzioni olivicole regionali. Strategico il ruolo del concorso anche in un’annata difficile come quella attuale, condizionata dalla prolungata siccità e piogge primaverili che hanno danneggiato la fioritura, limitando le produzioni, ma non la qualità. Il Lazio continua, ancora oggi, ad attestarsi su circa la metà della produzione storica!.

Le aziende della provincia di Latina premiate

Nonostante un raccolto difficile, la selezione si conferma come una importante certezza per le imprese facendo registrare la partecipazione di 37 aziende per un totale di 46 etichette: 17 sono quelle della provincia di Latina, 12 di Viterbo, 11 Roma e 6 di Rieti. Ben 22 aziende hanno manifestato interesse a partecipare al concorso nazionale “Ercole Olivario” con 37 oli. Oltre alla categoria extravergine di oliva dunque, sono in concorso le 5 denominazioni regionali: Sabina DOP, Canino DOP, Tuscia DOP, Colline Pontine DOP e Olio di Roma IGP. I premi sono attribuiti ai primi due classificati per ognuna delle categorie in concorso (DOP-IGP ed extravergine) che si articolano, sulla base del fruttato, in leggero, medio e intenso. I vincitori sono stati selezionati, attraverso specifiche sessioni di assaggio, da una commissione esaminatrice composta da degustatori professionisti individuati, tra l’altro, in base all’anzianità di iscrizione nell’Albo ufficiale degli assaggiatori e all’esperienza specifica di sedute di assaggio degli oli regionali.

In corsa per l’Ercole Olivario

Quest’anno saranno 15 le etichette del Lazio che approderanno alla selezione finale dell’Ercole Olivario: un risultato importante che colloca la nostra regione al primo posto tra le 17 italiane partecipanti.