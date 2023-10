Personale del Comune, l’assessore accelera per una maggiore collaborazione con i sindacati

L’assessore al Personale del Comune di Latina, Andrea Chiarato, accelera per la costituzione dell’Organismo Paritetico per l’Innovazione, il cosiddetto Opi, dando impulso ai propri uffici per realizzare l’importante organismo previsto dal Ccnl del 2019 2021.

Soddisfazione è stata espressa dal segretario della Cisl FP Latina Raffaele Paciocca e dal segretario Sas Cisl Fp Latina Mauro Grisoni. Il sindacato più volte ha sollecitato l'amministrazione con la presentazione di richieste, sia verbali che scritte. “Un segnale positivo e importante, quello codificato dall'assessore Chiarato - commentano i due sindacalisti -, allo scopo di valorizzare tutti gli strumenti previsti dalla contrattazione nazionale e coinvolgere, in modalità partecipativa, le organizzazioni sindacali, su progetti di innovazione, miglioramento dei servizi, della qualità del lavoro, del benessere organizzativo, delle politiche formative”.

Tra gli elementi più importanti dell’organismo, aggiungono dalla sigla sindacale, “il momento di confronto sulle attività aventi un impatto sull'organizzazione del lavoro; ricordiamo - aggiungono Paciocca e Grisoni - che la Cisl sta raccogliendo le firme per un Progetto di Legge, di 22 articoli, finalizzato al coinvolgimento del sindacato come strumento di partecipazione alle scelte organizzative degli Eenti e aziende”.

La Cisl Fp di Latina esprime quindi soddisfazione “per la direttiva impartita, rivendicando, da tempo, l'istituzione di questo Comitato paritetico, per formulare proposte all'ente o alle parti negoziali della contrattazione integrativa, in conformità a quanto previsto dall'art 6 del Ccnl 2019 2021 e dal recente parere dell'Aran, Cfl 216 del 28 marzo del 2023, sui criteri da utilizzare per il calcolo della soglia dimensionale. Aspettiamo una rapida approvazione di tutti gli atti istruttori, necessari alla formalizzazione dell'organismo, affinché possa, finalmente e in discontinuità col passato, svolgere il suo lavoro e dare inizio a una partnership congiunta con il vertice gestionale, quello politico, e dare migliori servizi alla città di Latina” concludono i sindacalisti.