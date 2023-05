Rizzardi Yachts presente alla fiera di Palma di Maiorca

La Rizzardi Yatchs è volata a Palma di Maiorca per il salone nautico punto di riferimento per le aziende del settore a livello europeo, l’appuntamento è quello del Palma International Boat Show dal 27 al 30 aprile, fiera di riferimento per l'inizio della stagione nautica con 271 espositori e più di 600 barche.

I canteri di Sabaudia hanno portato in mostra l’openINfive, lo yacht ad elevate prestazioni, a riaffermare la vocazione della Rizzardi per i grandi open. "L’INfive è spinto da un motore Mam i6-800 - spiega l'azienda - azionato dalle innovative trasmissioni di superficie Top System che garantiscono non solo ottime prestazioni ad alta velocità, ma anche una maneggevolezza a bassa velocità per un'imbarcazione a propulsione di superficie".

Negli stand della Rizzardi è stato possibile conoscere oltre alla gamma open, tutte le novità sui Technema, della famiglia Posillipo, di recente tornata al gruppo InRizzardi. Come sempre, in prossimità della bella stagione si comincia a parlare di nuovi progetti, già in fase di realizzazione, sui quali al momento c'è però ancora massimo riserbo. L’appuntamento di Palma è tra i più importanti sul mercato internazionale dell'intermediazione e del noleggio, e una grande attrazione è la vasta gamma di espositori a terra del Village.