Tonka e Caos Caffè: le eccellenze che portano in alto il nome della provincia di Latina in Italia

Sono tantissime le realtà pontine che portano in alto il nome della nostra provincia travalicando i confini locali e conquistando tutto il Paese. Tra queste Tonka e Caos Caffè, entrambe di Aprilia, che, ognuna nel proprio ambito, nelle scorse settimane hanno raggiunto importanti traguardi e ottenuto prestigiosi riconoscimenti.

E per questo che il sindaco Lanfranco Principi ha voluto premiarle; proprio perché “attraverso il grado di eccellenza raggiunto dalle loro attività nei rispettivi ambiti, hanno portato lustro alla città di Aprilia in un contesto nazionale”. Nella mattinara di ieri il primo cittadino ha incontrato Emanuele Tomassi di Caos Caffè (nella foto in basso) e Valerio Esposito, titolare della gelateria Tonka (nella foto in alto) e consegnato loro degli attestati per i riconoscimenti ottenuti al Sigep24 di Rimini. All'incontro erano presenti anche gli assessori Carola Latini e Vittorio Marchitti e la consigliera Sonia Bianchi.

Tonka con il gelato artigianale e i progetti di ecosostenibilità ambientale promossi da Valerio Esposito, ha conquistato tre coni nell'ambita guida Migliori Gelaterie d'Italia 2024 del Gambero Rosso, mentre Emanuele Tomassi del Caos Caffè è stato proclamato campione italiano di tostatura.

"Attraverso questo attestato - ha detto il sindaco Lanfranco Principi - l'amministrazione intende trasmettervi tutta la riconoscenza e l'orgoglio che prova nel constatare una crescita importante raggiunta da queste due eccellenze che, attraverso i loro risultati, portano lustro all'intera città".