Gambero Rosso premia con i Tre Coni una gelateria della provincia di Latina

Ancora successi per Valerio Esposito, noto gelatiere artigianale di Aprilia che conquista con la sua gelateria Tonka i Tre Coni, prezioso riconoscimento di eccellenza, nella guida alle Migliori Gelaterie d’Italia 2024 del Gambero Rosso. Non solo, martedì 23 gennaio sfiderà i mastri gelatieri di tutta la penisola partecipando al concorso Sigep Gelato D’oro per arrivare ai campionati europei e mondiali di gelateria.

Valerio Esposito non è nuovo ai riflettori che illuminano i grandi maestri gelatieri della penisola, ma l’emozione per un riconoscimento così importante è stato chiaramente visibile sul suo volto. Giovanissimo campione regionale del Gelato World Tour 2016 e poi vincitore del Festival del Gelato Artigianale nel 2020, che vede confrontarsi gelatieri di tutto il mondo, era salito sullo stesso palco esattamente un anno fa per ritirare il premio per la Valorizzazione delle Produzioni Locali.

La gelateria Tonka di Aprilia

L’ambito premio, giunto come risultato della costante attenzione e sensibilità della famiglia Esposito verso il territorio e l’ambiente, può oggi essere visto come un importante gradino che conduce al vertice della scalinata che porta a sedersi tra i maestri delle eccellenze italiane in questo settore. “Sono molto emozionato e non nego di aver sognato di raggiungere questo successo per molto tempo. Non lo vivo però come un traguardo ma come uno sprone a continuare su questa strada che, oggi, so per certo essere quella giusta. Per me il lavoro è sempre stato espressione di etica e occasione di crescita personale. È un momento molto intenso della mia vita e voglio dedicare questo premio alla mia famiglia che lavora ogni giorno con me: ai miei genitori che hanno creduto sempre in me trasmettendomi valori importantissimi, a mio figlio e a mia moglie Jennifer, compagna di vita e di lavoro che oggi non è qui perché a giorni mi renderà nuovamente papà”.

Il gelato, per Valerio, ha sempre rappresentato un veicolo di divulgazione della cultura del territorio, della materia prima e della stagionalità che mette al centro il consumatore finale conducendolo attraverso una nuova consapevolezza sensoriale e gustativa. Anche per questo con la sua gelateria Tonka ha organizzato corsi di degustazione finalizzati al fornire ai clienti gli strumenti per poter valutare un gelato di qualità e le differenze tra la produzione artigianale e quella industriale. Dal 2021 ha promosso, inoltre, un piano quinquennale di sensibilizzazione alla sostenibilità ambientale attraverso l'ideazione di vari progetti e creando gusti dedicati.

In corsa al concorso Sigep Gelato d’Oro

E a conferma del periodo d’oro per Valerio Esposito anche la partecipazione al concorso Sigep Gelato d’Oro in programma nei padiglioni del Sigep il 23 gennaio alle 15. Il concorso, a livello nazionale, vedrà i più grandi gelatieri misurarsi in quattro prove che li vedranno impegnati nell’interpretazione di due mistery box, nella realizzazione di un gelato con l’olio come protagonista e di un bicchierino che esalti un prodotto presente nel mercato del Sigep. Il vincitore capitanerà la squadra per le selezioni europee del 2025 i cui trionfatori voleranno verso i mondiali del 2026.