Una vetrina internazionale: l'ortofrutta dell'Agro Pontino sbarca a Berlino

Un laboratorio che proporrà contenuti di valore ed informazioni per il settore ortofrutticolo, con lo scopo di stimolare momenti di discussione intorno ai grandi temi del comparto. Si tratta del LabAgriFood che sarà allestito nella fiera Fruit Logistica di Berlino dal 7 al 9 febbraio. Un'occasione per mettere al centro l’analisi del mondo produttivo dell’ortofrutta, puntando sui modelli innovativi alimentati da tecnologie, nuove competenze, sostenibilità ambientale e responsabilità sociale.

Com'è strutturato il laboratorio

L'iniziativa è stata ideata Confagricoltura Latina anche per favorire l’incontro ed il confronto tra l’organizzazione sindacale, gli stakeholder del settore, i media ed i buyers. Sono stati previsti, inoltre, una serie di eventi divulgativi di altissimo livello che si svolgeranno nello stand A12 di Confagricoltura Nazionale, area fiere Fruit Logistic Hall 4.2.

Il primo evento divulgativo è fissato per il 7 febbraio dalle ore 15 alle ore 17: si parlerà di “Banche territoriali e sistemi di credito a sostegno del comparto produttivo ortofrutticolo”. Interverranno il direttore generale della Banca popolare di Fondi, Gianluca Marzinotto, ed il presidente della Cassa Rurale e Artigiana dell’Agro Pontino, Maurizio Manfrin. Tra gli altri relatori si attendono il presidente dell’azienda speciale della Camera di commercio di Frosinone e Latina, Luigi Niccolini, ed il direttore generale di Confagricoltura nazionale Annamaria Barrile.



Il secondo evento, fissato per giovedì 8 febbraio dalle ore 12.15 alle ore 13.15, prevede una discussione sul tema “Responsabilità sociale e certificazioni di sostenibilità: quale futuro per l’ortofrutta dell’Agro Pontino”. All’incontro interverranno il presidente nazionale di Confagricoltura Massimiliano Giansanti e il direttore di Confagricoltura Latina Mauro D’Arcangeli. Daranno il loro contributo tecnico formativo e informativo Giulietta De Biasi e Alessandro Barbieri, rispettivamente di Valoritalia e Equalitas. Durante gli incontri non mancherà la visione di Giovanni Acampora, presidente della Camera di commercio di Frosinone e Latina, che ha sostenuto il progetto.

L'obiettivo è valorizzare il comparto

“Lo scopo del progetto – spiegano i vertici di Confagricoltura Latina – è promuovere le eccellenze indiscusse delle nostre produzioni ortofrutticole che hanno un grosso credito, anche in ambito. Non mancheranno, visto il programma, momenti di confronto importantissimi per parlare di strategie future da porre in essere per promuovere l’intera filiera ortofrutticola dell’Agro pontino. Nel corso degli eventi lo staff di Confagricoltura Latina realizzerà dei report di lavoro che serviranno, sia al pubblico che al privato, per essere utilizzati come strumento progettuale per la richiesta di finanziamenti comunicati, nazionali o regionali, o semplicemente come strumento di promozione e marketing”.

“Sarà un modo – spiegano Luigi Niccolini e Mauro D’Arcangeli, rispettivamente presidente e direttore di Confagricoltura Latina – per mettere in luce produzioni di straordinaria importanza, garantendo il giusto risalto al lavoro delle imprese e di chi investe in questo comparto. Sarà anche, visto il livello dei due eventi, la giusta occasione per fare il punto sulle esigenze del settore con esperti capaci e i vertici di istituti di credito del territorio che hanno deciso di partecipare attivamente alla nostra iniziativa offrendo il loro punto di vista a supporto delle aziende agricole”.