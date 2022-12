90esimo Anniversario della città di Latina: speciale annullo filatelico di Poste Italiane

In occasione del "90esimo Anniversario della fondazione della città di Latina” in programma domenica 18 dicembre al Teatro Gabriele D’Annunzio, in Viale Umberto I, Poste Italiane attiverà un servizio postale temporaneo con bollo speciale. Per l’occasione è stata anche realizzata una cartolina dedicata all’evento.

Per chi desidera un ricordo della manifestazione, presso la postazione, allestita nella sede del Teatro Gabriele D’Annunzio, in Viale Umberto I, 43 e disponibile dalle ore 17 alle 20, sarà possibile timbrare con l’annullo speciale tutte le corrispondenze presentate.

Saranno, inoltre, disponibili le più recenti emissioni di francobolli insieme ai tradizionali prodotti filatelici di Poste Italiane: folder, pubblicazioni e tessere filateliche, cartoline, buste primo giorno, libri e raccoglitori per collezionisti.

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane Sportello filatelico - Sportello filatelico Piazzale dei Bonificatori, 8 – 04100 Latina (tel. 0773 449254).

Per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e sul tutto il mondo della filatelia è possibile visitare il sito https://filatelia.poste.it/index.html.