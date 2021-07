Borgo più bello del Lazio: non ce la fa San Felice, ora tocca a Gaeta Medievale

Non passa il turno per un pelo San Felice che potrebbe accedere alla finale tra i ripescati, ed entra in gara Gaeta Medievale

Prosegue a marce forzate il contest on line Il Borgo più bello del Lazio indetto da Visit Lazio sulla sua pagina Facebook.

Una gara bonaria tra i borghi antichi più belli del Lazio per mostrare a cittadini e turisti posti meravigliosi della nostra regione tutti da scoprire nelle loro splendide caratteristiche storico-artistiche, naturalistiche, enogastronomiche e turistiche.

Nella gara che lo vedeva protagonista purtroppo il borgo di San Felice Circeo non ce l’ha fatta per un soffio ed è stato battuto da Sutri che ha conquistato 1569 voti contro i 1534 di San Felice e in coda Percile con 629.

Ce la farà San Felice ad essere ripescato nel prossimo turno come borgo non vincente che ha ottenuto più voti? Lo scopriremo solo alla fine del primo turno di eliminatorie.

Nel frattempo le sfide proseguono e un’altra località pontina scende in campo è la volta di Gaeta nella sua splendida parte medievale che si contenderà il passaggio al turno successivo con Pico e Bassano in Teverina.

Per votare il borgo preferito è sufficiente andare sulla pagina Facebook di Visit Lazio e cercare il post della sfida aperta oggi alle ore 12 e che durerà 48 ore. A ogni borgo come sempre è associata una reaction: mi piace per Pico, il cuore per Bassano in Teverina e wow per Gaeta medievale.

Si ricorda che per votare bisogna cliccare le reaction e non saranno valide le preferenze espresse tramite commento.

Ce la farà Gaeta a passare il turno?