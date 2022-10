A Latina arriva la prima edizione del Concorso Internazionale di Fotografia

Annunciata oggi in una conferenza stampa, che si è tenuta presso il Circolo Cittadino, la nascita di una nuova manifestazione tutta pontina che promuove la creatività e vuole contribuire a far conoscere la nostra città in tutto il mondo.

Dopo i saluti istituzionali del Commissario Valente, è stato il giornalista pontino Alessandro Panigutti a raccontare la nascita di questo progetto, le motivazioni che hanno spinto una serie di persone a creare l’associazione Latina Mater: ovvero il desiderio di fare qualcosa insieme per esportare il nome di Latina, per far ricordare la città per il bello e il buono che c’è, per dare uno scossone alla vita culturale pontina.

L’idea è stata quella di partire dal mito che sin dai tempi antichi ha attraversato le nostre terre, dalle figure di Enea e Ulisse, in fuga dalle guerre che approdano sulle nostre coste e vi rimangono, Ulisse perché ammaliato da Circe ed Enea per ricostruire la propria vita e dare vita a un nuovo inizio, un po’ come i tantissimi italiani che dal nord sono arrivati in terra pontina per la bonifica: hanno lasciato la loro casa per fondare una nuova città, una nuova comunità. Da qui il tema della prima edizione del Concorso “L’Umanità, la Bellezza, il Mito”.

Dunque persone dai background molto diversi hanno deciso di unirsi creare un qualcosa che faccia parlare della città al di là degli scandali politici, della criminalità e delle pessime statistiche sulla qualità della vita. Come ha affermato Alfredo Loffredo, presidente onorario di Latina Mater “desideriamo risvegliare in questa città il senso della cultura. Sono passati ormai circa 50 anni da quando Latina ebbe il suo fulgore culturale con il Premio Tascabile. Momento in cui a Latina uomini della cultura, illustri politici, venivano e frequentavano la città. Naturalmente il Premio Tascabile si è interrotto, abbiamo passato 50 anni senza che nessun evento a quel livello sia stato introdotto in questa città … Latina viene ricordata oggi per fatti poco piacevoli … la città occupa gli ultimi posti nelle classifiche nazionali in tutti i campi … Un gruppo di amici si è riunito e ha deciso di costruire un percorso per ridare, sul piano culturale, un volto alla nostra città”.

Grande il dispiegamento di forze venuto in aiuto di questo progetto: dal Comune di Latina, alla Camera di Commercio, al contributo della Regione Lazio e il patrocinio del neonato DAMS di Latina.

Anche alcuni pontini famosi nel mondo, come il cantautore Tiziano Ferro e il portiere della Juventus Mattia Perin, hanno salutato favorevolmente l’iniziativa inviando un contributo video benaugurale. Come è ottimo l’augurio che Lidano Grassucci, coordinatore della manifestazione, fa a Latina di diventare la città delle fotografie, delle immagini e dei colori.

Il Concorso Internazionale di Fotografia – Città di Latina è una competizione internazionale che inviterà a partecipare fotografi professionisti ispirati dal tema di questa prima edizione. Il bando del concorso sarà aperto a gennaio, ma intanto ci saranno una serie di eventi collaterali come mostre e concerti che vedranno protagonisti gli studenti di vari istituti scolastici di Latina: dal Liceo Artistico Buonarroti, al Liceo Musicale, all’Istituto Vittorio Veneto. Importante per gli organizzatori è il coinvolgimento delle nuove generazioni, perché saranno loro il futuro della manifestazione, coloro che garantiranno una prosecuzione negli anni.

Gli eventi saranno ospitati in vari luoghi della città, dal Circolo Cittadino, all’ex Liceo Classico oggi in ristrutturazione e altri, a partire da novembre e culmineranno in primavera con la mostra conclusiva dei lavori di fotografi professionisti selezionati da una giuria di esperti e di esponenti del panorama culturale italiano, in palio per il vincitore un premio di ben 10mila euro.

Contrariamente a chi pensa che la città di Latina sia una inerte terra, ancora palude da un punto di vista sociale e culturale, non mancano concorsi internazionali in vari ambiti, festival e momenti di rilievo per tutti gli amanti della cultura: dall’arte alla musica, dalla letteratura e arriva oggi anche un concorso indirizzato a fotografi professionisti di tutto il mondo.