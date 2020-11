Delicious: Visit Lazio propone la sfida tra i primi piatti della tradizione

Tornano sulla pagina Facebook di Visit Lazio le sfide tra le eccellenze della nostra splendida regione. Dopo il Borgo più bello d’Italia nel Lazio e La Bandiera che Amo arriva Delicious Lazio dedicato ai primi piatti della tradizione culinaria della nostra regione.

Una sfida bonaria a colpi di like per presentare agli utenti della pagina alcuni piatti tipici tradizionali che oltre a tramandare saperi antichi promuovono gli ottimi prodotti della nostra terra.

La sfida, iniziata da un paio di settimane ha visto scontrarsi i piatti della tradizione delle cinque province del Lazio, portando alla ribalta delle vere e proprie leccornie in alcuni casi famosissime e riproposte un po' in tutte le case della regione come gli spaghetti alla carbonara o all'amatriciana, e in altri piatti meno celebri ma altrettanto buoni come l'acquacotta alla maremmana o la nostra Bazzoffia.

Durante ogni sfida, come ormai sappiamo, vengono assegnate due reaction diverse ai due piatti in gara, quello che nel giro di 48 ore avrà ricevuto più voti passerà al turno successivo. Dopo il primo giro eliminatorio sono rimasti in gara solo otto ricette: Spaghetti alla carbonara, Fregnacce alla reatina, Spaghetti all’amatriciana, Fini fini al sugo, Maccaroni di Canepina, Minestra di pane sotto, Tonnarelli cacio e pepe e la Zuppa della Riviera di Ulisse.

Proprio nella giornata di oggi sono iniziati i quarti di finale che vedono scontrarsi gli spaghetti alla carbonara, a cui è stato assegnato il cuore, e le fregnacce alla reatina a cui è stato assegnata la reaction wow. Si può votare fino alle 12.00 di lunedì 30 novembre e poi si passerà alla sfida successiva.

La provincia pontina sarà rappresentata con l’ottimo pesce azzurro della Riviera di Ulisse ed entrerà in gara nei prossimi giorni, ce la farà a vincere?