Dentro l’Opera: la serie di Sky Arte che arriva nella provincia pontina

La provincia pontina torna a mostrare in televisione le sue bellezze naturalistiche e architettoniche stavolta all’interno del nuovo format Dentro l’Opera creato da Artlouder per Sky Arte.

Un progetto della Regione Lazio per promuovere il turismo non solo della Capitale ma anche delle altre province: Latina, Viterbo, Rieti e Frosinone.

"Siamo partiti – afferma il presidente della Regione Nicola Zingaretti – dalla consapevolezza che non esiste sul pianeta un'altra area geografica con la stessa concentrazione di bellezza, storia e beni architettonici e artistici” e aggiunge “Il Lazio è la prima regione in Italia a promuovere le sue eccellenze attraverso un format tv, seguito a livello nazionale e internazionale. Vogliamo non solo raccontare l'unicum, ma anche invitare turisti e viaggiatori a soggiornare qui … a scoprire tutto il Lazio, anche quello meno conosciuto".

Dunque sei episodi, uno per provincia più uno speciale dedicato alla fontane di Roma, durante i quali si andrà alla scoperta delle bellezze artistiche e culturali della nostra splendida regione guidati dal maestro Massimo Lippi. Un format diverso dai soliti programmi tv durante i quali un giornalista o un divulgatore visita i luoghi, parla con gli abitanti e assaggia i prodotti tipici, ma un vero e proprio racconto dell’arte fatto da un artista. Lippi, col suo modo visionario, mostrerà l’anima dei luoghi con aneddoti, citazioni, storie che non sempre si trovano sui manuali d’arte o sui libri di scuola.

In particolare sarà la seconda puntata della serie che si soffermerà sulle bellezze pontine percorrendo la Via Francigena del Sud. Partendo dallo splendido Giardino di Ninfa, ritenuto tra i più belli al mondo, si passerà per l’Abbazia di Valvisciolo, per giungere a Sermoneta dove Lippi visiterà il Castello Caetani, la chiesa di San Giuseppe per ammirare gli affreschi di matrice michelangiolesca. La puntata si concluderà presso l’Abbazia di Fossanova.

La serie, presentata al MAXXI di Roma il 15 febbraio, andrà in onda in prima serata su Sky Arte da marzo ed è stata opzionata da diversi Paesi.

Dettaglio delle sei puntate:

1° puntata – provincia di Viterbo, “La Tuscia Misteriosa”

2° puntata - provincia di Latina, “La Via Francigena del Sud”

3° puntata - provincia di Frosinone, “Sulle orme dei Santi e dei Papi”

4° puntata - provincia di Roma, “Il Bernini e il Barocco in provincia”

5° puntata - provincia di Rieti, “La Sabina che ispirò Caravaggio”

6° puntata - Roma, “Le vie dell’acqua”