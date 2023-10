Festival Internazionale del Circo d'Italia: i vincitori della 24° edizione

Si è conclusa con grande successo la 24° edizione del Festival Internazionale del Circo d'Italia e questo significa che abbiamo dei vincitori e dei premi assegnati.

Qualche numero dell’edizione 2023: in cinque giorni dal 12 al 16 ottobre si sono esibiti e sfidati ben 100 artisti provenienti da 24 nazioni che hanno messo in scena nove spettacoli con 22 grandi attrazioni , diverse ed originali.

A giudicare i numeri ben due giurie, una critica formata da diciassette rappresentanti: delle testate, cartacee, web e della stampa di settore, locale, nazionale e internazionale oltre che da appassionati di circo e da VIP che ha premiato il Duo Sweet Darkness; e la giuria tecnica composta da sedici esperti in arte circense, coreografi, direttori artistici e titolari dei più prestigiosi tendoni di quattordici nazioni .

La giuria tecnica ha assegnato il Latina d'Oro a Triple Breath Uzbekistan con il Filo Alto ea Madagascar Italia con gli animali esotici, il Latina d'Argento a Hermanos Reyes Cile con la Giocoleria; Flying Tabares Stati Uniti D'america con un numero sul trapezio; Antony César Belgio con le Cinghie Aeree e il Latina di Bronzo ad Argentance Argentina con le Bolas; Krasimir Vasov Bulgaria con il numero delle Verticali, Alan Silva Brasile con il numero di Cinghie e Tessuti ea Holler & Carmen Italia, Spagna per il Pattinaggio Acrobatico

Le serate sono state condotte ottimamente da Andrea Giachi e Alessia dell'Acqua, i numeri sono stati accompagnati magistralmente dalla musica dal vivo dei maestri Fabiano Giovannelli batteria e direzione, Daniele Manciocchi sax, Mario Caporilli Tromba, Stefano Coccia Trombone, Massimo Ioffreda Piano e Tastiere, Lorenzo Mancini e Simone Todini Basso elettrico, Gianluca Verrengia chitarra e Guido Naus arrangiamenti.

Grande l’entusiasmo di Fabio Montico che commenta così: “Sono davvero soddisfatto, anche questa è stata un'edizione che molti porteranno nel cuore per molto tempo, ricca di aspettative e di emozioni che ha superato tutte le più rosee previsioni, per tipologia di numeri, giurati e vip che sono intervenuti. Guardare al Festival Internazionale del Circo d'Italia come a una piattaforma che favorisca l'incontro e il confronto proficuo e sereno tra diverse scuole di pensiero o diversi stili della produzione artistica è per me una sfida avvincente e di assoluta soddisfazione”.

E ora dopo il meritato riposo si riparte per organizzare la 25° edizione un traguardo importantissimo che speriamo possa accogliere artisti da tutto il mondo, senza distinzioni causate da conflitti e dissidi tra paesi.