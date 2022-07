Le più belle spiagge di Sabaudia

Sabaudia, chilometri e chilometri di spiagge, mare cristallino, dune selvagge e una imponente Maga Circe a vigilare. A mezz'ora da Latina (a un'ora e mezza da Roma), si trova una delle località di mare più belle del Lazio.

Tanto amata anche dai vip, Francesco Totti e Ilary Blasi in prima linea. L'ex Capitano giallorosso e la conduttrice Mediaset - che recentemente hanno annunciato la separazione - hanno proprio qui una villa di famiglia, che ancora non si sa a chi dei due resterà.

Sabaudia offre un paesaggio incontaminato, un mare limpido, stabilimenti attrezzati, chioschi informali e spiagge libere ampie che rispondono alle esigenze di tutti: adulti, bambini, amici a 4 zampe. Oggi vi segnaliamo quali sono le più belle spiagge da scoprire a Sabaudia.

La spiaggia di Torre Paola

Ai piedi di Torre Paola, fortezza posta sul Promontorio del Circeo, ha inizio la spiaggia di Torre Paola. Il primo tratto è caratterizzato da una spiaggetta di sassi, separata dal resto della spiaggia dalla Darsena di Paola. Si tratta di una spiaggia caratteristica, poco affollata, ma non adatta ai bambini.

Le dune di Sabaudia

Oltrepassata la spiaggia di Torre Paola, inizia la lunga lingua di sabbia, delimitata da un lato dal mare e dall'altro dalle dune. Qui si trova lo stabilimento Saporetti e il Chiosco di Torre Paola. Il primo è uno stabilimento frequentato anche da vip, con ombrelloni distanziati e prezzi piuttosto alti. Il secondo, invece, è un chiosco informale - come tanti se ne trovano sulla costa - il cui accesso è dalla strada e dove si mangiano ogni giorno panini, primi e secondi di pesce a prezzi contenuti.

La spiaggia della Bufalara

A seguire iniziano i lunghi chilometri di spiaggia libera, dove è possibile portare il proprio ombrellone, le proprie sdraio, oppure noleggiare letti e ombrelloni. La Bufalare è una spiaggia sempre molto popolata, ma alcuni tratti sono più tranquilli di altri, si tratta prevalentemente di quelli distanti dagli accessi dalla strada. La comodità di tutta la lunga costa di Sabaudia, infatti, sta proprio nei numerosi accessi al mare: passerelle, solitamente in legno, che dalla strada portano dritti in spiaggia.

Spiaggia per cani

Per chi ha degli amici a 4 zampe, è da segnalare la Sabau Beach, spiaggia per cani che si trova al km 27,5 del Lungomare di Sabaudia, nella zona di Sant'Andrea. Un tratto di circa 80 metri, gestito a titolo gratuito dai volontari dell?associazione Mondocane Sabaudia che dispone di ombrelloni, sedie, lettini, un punto di presa per acqua potabile, ciotole, palline ed altri servizi essenziali per trascorrere una piacevole giornata in compagnia dei propri amici a quattro zampe. In occasione del primo ingresso verrà effettuata la registrazione dei dati del cane e del suo proprietario o accompagnatore (per questo bisognerà portare i relativi documenti).