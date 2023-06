Riapre SaBau Beach, la spiaggia attrezzata per cani di Sabaudia

Riapre a Sabaudia SaBau Beach, la spiaggia attrezzata pe i cani creata grazie alla collaborazione tra l'amministrazione comunale e l'associazione Mondocane Sabaudia.

“Si tratta di un servizio di qualità che rende unico il nostro litorale – ha commentato il sindaco Alberto Mosca -. SaBau Beach rappresenta una vera e propria oasi estiva di eccellenza per gli amanti degli animali e i loro cani. Insieme potranno trascorrere momenti di svago e relax sulla spiaggia. È un'occasione unica per i proprietari, finalizzata anche a socializzare e condividere esperienze ed entusiasmo”. La spiaggia attrezzata è dunque ora pronta ad accogliere di nuovo tutti i cani, ad eccezione delle femmine in estro, fino al prossimo 9 settembre. Situato lungo la strada lungomare, l'arenile attrezzato si estende per circa 80 metri ed è accessibile dalla passerella A17, all'altezza del km 27,050, in corrispondenza di Sant'Andrea.

L'ingresso è libero tutti i giorni, dalle 9 del mattino alle 19. È importante che i padroni si assicurino però che i loro animali siano vaccinati e muniti di microchip o tatuaggio identificativo. La spiaggia è gestita con passione e dedizione dai volontari dell'associazione Mondocane che offrono agli ospiti ombrelloni, sedie, ciotole, acqua potabile e un'ampia selezione di giochi. Al momento dell'accesso in spiaggia, i proprietari dovranno presentare tutti i documenti necessari per i loro amici a quattro zampe.