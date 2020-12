Natale 2020: le iniziative di Aprilia

In un periodo complesso come questo, durante il quale purtroppo l’epidemia di Coronavirus, sebbene in leggera flessione, continua a condizionare le nostre vite, festeggiare il Natale diventa complesso. Le Amministrazioni Comunali sentono di dover regalare momenti di serenità e divertimento ai cittadini che quest’anno hanno dovuto fare tanti sacrifici.

Il Comune di Aprilia in collaborazione con la Pro Loco hanno messo in campo una serie di iniziative che permettano di vivere almeno un po’ la calda atmosfera natalizia.

Luminarie e piazza digitale

Oltre alle luminarie per le vie del centro e la musica in filo diffusione che accompagnerà lo shopping dei cittadini, sempre nel rigido rispetto delle norme anti contagio, quest’anno sarà attivato un portale web per far arrivare fin dentro le case dei cittadini le iniziative del Comune per queste imminenti festività. Una sorta di piazza digitale dove poter seguire laboratori creativi per addobbi natalizi, eventi musicali e spettacoli, iniziative di solidarietà, ma anche per esercizi commerciali e associazioni, nella totale sicurezza della propria abitazione.

“Il Natale rappresenta un periodo bello – commenta l’Assessore Alessandro D’Alessandro – importante per le persone e per Aprilia, considerando i molteplici legami sociali, che ancor più durante le feste trovano espressione nelle forme più diverse, dagli eventi culturali alle iniziative di solidarietà. La consapevolezza del momento estremamente delicato in cui si trova la nostra Città, con un'epidemia purtroppo ancora in atto, il rispetto per i lutti che ha vissuto e la considerazione dei rischi di contagio ci hanno motivato a realizzare e a mettere a disposizione uno strumento che possa dare a tutti l’opportunità di condividere iniziative. In questo modo, sono certo che renderemo ancor più bella la nostra Città, offrendo alla comunità la possibilità di partecipare a tale bellezza. Porteremo così in ogni casa quel calore avvolgente delle feste natalizie, che ci auguriamo stia iniziando a scaldare il cuore dei cittadini, con le luminarie che abbelliscono Aprilia già da qualche giorno”.

I concorsi natalizi

Per coinvolgere comunque la comunità in iniziative pratiche saranno indetti due concorsi rivolti a cittadini, gruppi e associazioni. Il primo è il tradizionale Balconi del Natale Apriliano, che vede in palio un premio in buoni spesa del valore di 500,00 euro, consultando prima il regolamento sul sito del Comune di Aprilia, si potranno inviare le foto dei propri balconi addobbati entri il 23 dicembre.

Il secondo concorso è quello dedicato ai Presepi di Quartiere, da realizzare nei parchi pubblici o nelle aree verdi delle varie zone della città. Per partecipare occorre inviare almeno tre fotografie del presepe realizzato entro il 23 dicembre. Saranno premiati i primi tre presepi di quartiere classificati, a valutare i lavori una giuria tecnica e i like ricevuti sulla pagina Facebook della Pro Loco di Aprilia dove saranno pubblicate le foto di tutti i partecipanti.

“Ringraziamo per ora la Pro Loco e Aprilia Commercio, l’associazione dei commercianti del centro cittadino – conclude l’Assessore D’Alessandro – che hanno mostrato da subito sensibilità e adesione alle iniziative del Comune, affiancando alla piazza digitale anche ulteriori iniziative. La nostra speranza è chiaramente quella di poter offrire un sostegno alle realtà sociali e commerciali della Città. Se la piazza digitale funzionerà, infatti, è nostra intenzione estendere questa esperienza anche oltre il Natale, potendo contare su uno spazio virtuale in cui promuovere tutto l’anno eventi, iniziative, prodotti locali, siti e itinerari storico-culturali, commercio cittadino”.

