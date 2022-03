PlasmART: al via la seconda edizione

Torna per la sua seconda edizione il concorso artistico PlasmART organizzato dall’Avis Comunale di Latina in collaborazione con Fabio D’Achille che coordinerà la giuria e il Multisala Oxer che ha sostenuto l’iniziativa.

Fino al 31 maggio tutti coloro che desiderano esprimere attraverso l’arte il profondo significato del dono del plasma, possono inviare la propria opera, che sia fotografica, un dipinto, disegno o artwork digitale.

Il concorso nasce per sensibilizzare l’opinione pubblica su un gesto di solidarietà così importante come il dono del plasma, componente del sangue così prezioso e utile per le cure di tantissimi pazienti.

Le opere in concorso saranno valutate da una giuria composta da Francesca Piovan, Eleonora D’Erme, Marcello Scopelliti e Luciano Cisi che decretà i vincitori. Anche il pubblico potrà votare l'opera preferita tramite Facebook. I vincitori saranno premiati in una cerimonia ufficiale che si terrà presso il Multisala Oxer il 14 giugno, Giornata Mondiale del Donatore. Il montepremi totale è di € 2.000 in buoni Amazon.

Per leggere il regolamento e iscrivere la propria opera è possibile consultare il sito plasmart.avislatina.it