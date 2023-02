Teatro D’Annunzio: al via la nuova programmazione

Dopo la riapertura annunciata lo scorso anno e i primi spettacoli arrivati in occasione del 90° anniversario di Latina e il Capodanno, è stata presentata oggi la programmazione del Teatro D’Annunzio per i prossimi mesi. Una serie di spettacoli per grandi e piccini, musica, danza, prosa, che speriamo siano l’inizio di una nuova era per il teatro D’Annunzio. La programmazione è stata possibile grazie alla collaborazione del Comune di Latina con l’ATCL (Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio), e delle associazioni Lestra, Promu e la Ventidieci.

Presenti alla conferenza stampa che si è tenuta nel foyer del teatro sono intervenuti Marco Turriziani dirigente del servizio teatri del Comune di Latina, Luca Fornari Amministratore Delegato di ATCL, Isabella Di Cola Direttrice Artistica di ATCL, Clemente Pernarella Presidente Associazione Culturale Lestra, Vincenzo Berti CEO di Ventidieci.

Ritornare a una programmazione regolare

Luca Fornari ha ringraziato l’Amministrazione Comunale, gli uffici preposti e le associazioni del territorio che hanno collaborato con caparbietà facendo rete a questa programmazione realizzata in corsa. L’amministratore delegato di ATCL ha ribadito la soddisfazione di questo primo risultato auspicando che dopo la riapertura del teatro si possa presto pensare a una programmazione regolare delle attività del D’Annunzio e farlo diventare punto di riferimento culturale del sud del Lazio.

Il teatro, i cittadini e la rete territoriale

Belle le parole di Isabella Di Cola che ha ribadito il ruolo sociale, oltre che culturale, del teatro: uno dei luoghi cardine di una comunità, dove è possibile “alleggerire il peso quotidiano delle vite”. L’importanza di riprendere un rapporto con i cittadini, interrotto non solo dalla chiusura di sei anni, ma anche dalla pandemia che ha impedito ai luoghi della cultura di espletare il loro compito per diversi mesi. Dunque è fondamentale riprendere i rapporti con la cittadinanza, con le famiglie, le scuole e riportare adulti e bambini a teatro. La collaborazione con le associazioni che lavorano sul territorio in questo senso è fondamentale, ha affermato Di Cola che senza il supporto della rete di associazioni con cui ha collaborato l’ATCL non sarebbe stato possibile offrire spettacoli ai cittadini di Latina, a partire dalla scorsa estate e nei prossimi mesi.

Il D’Annunzio come produttore di spettacoli

Vincenzo Berti, dopo i ringraziamenti e le felicitazioni di rito, ha sottolineato un concetto importante, che instrada il D’Annunzio verso un futuro più aperto e prolifico, ovvero la necessità di produrre spettacoli, di diventare non solo una sala che ospita gli eventi, ma un centro promotore di cultura, dove le talentuose maestranze locali e la struttura oggi completamente rinnovata possano essere sfruttate a dovere.

Una programmazione multidisciplinare

Clemente Pernarella ha illustrato velocemente la programmazione dei prossimi mesi: da febbraio a maggio si terranno ben 14 spettacoli, che potrebbero anche aumentare nelle prossime settimane. Una programmazione che tiene particolarmente in considerazione le nuove generazioni e la multidisciplinarietà degli spettacoli: dalla prosa alla musica, dalla danza all’intrattenimento. E sarà proprio dai bambini che si partirà domenica 19 febbraio con una festa per il Carnevale dei più piccini ospitata nel foyer del teatro.

Gli spettacoli di prosa

Grandi nomi per la prosa che si terrà al D’Annunzio: il 10 marzo Umberto Orsini e Franco Branciaroli diretti da Pier Luigi Pizzi porteranno in scena Pour un Oui ou Pour un Non di Nathalie Sarraute una delle più importanti scrittrici francesi della seconda metà del Novecento. Il 26 marzo sarà la volta del La Signora del Martedì che vedrà in scena Giuliana De Sio e Alessandro Haber e con Paolo Sassanelli con la regia di Pier Paolo Sepe; infine il 3 maggio si potrà assistere alla trasposizione teatrale del romanzo La Misteriosa Fiamma della Regina Loana di Umberto Eco in scena Ninni Bruschetta e Viola Graziosi diretti da Giuseppe Dipasquale.

La danza

Due gli appuntamenti con la danza contemporanea: il 21 aprile la Compagnia Artemis Danza/ Monica Casadei presenta Felliniana – Omaggio a Fellini basato sulle musiche e le performance di 8 e 1/2 sulle splendide musiche di Nino Rota.

Il 7 maggio il Balletto di Roma porterà in scena Il Lago Dei Cigni, Ovvero Il Canto liberamente ispirato a Il Lago dei Cigni e all’atto unico di Anton ?echov Il Canto del Cigno. Fabrizio Monteverde reinventa il più famoso dei balletti di repertorio classico su musica di P. I. ?ajkovskij.

La musica

Si spazierà tra i teneri e gli stili: il 15 aprile I solisti aquilani presentano il progetto Le Quattro Stagioni una riflessione sul ruolo dell’Uomo all’interno dell’Ambiente. Vivaldi ne “Le Quattro Stagioni” descrive una Natura incontaminata. Il 12 maggio l’Orchestra di Fiati "Città di Ferentino" diretta da Alessandro Celardi, eseguirà le musiche di Igor Stravinskij “Sinfonia per strumenti a fiato” e Friedrich Gulda “Concerto for Cello and Wind Orchestra, Op. 129”. Fa parte dell’orchestra anche il grande batterista jazz Roberto Gatto, mentre solista al violoncello suona Gabriele Geminiani. Il 20 maggio il D’Annunzio ospiterà una tappa del Musico Ambulante Tour di Fabio Concato.

Il teatro per i più piccoli

Arriva al D’Annunzio la rassegna Appuntamento per famiglie che partirà il 19 febbraio con Cenerentola, una riscrittura onirica per pupazzi del Zaches Teatro, si prosegue il 19 marzo con Gruffalò: la Fondazione Aida porta in scena il famoso personaggio creato da Julia Donaldson e Alex Scheffler. Il 29 aprile andrà in scena il simpatico e avvincente musical La Spada nella Roccia di Fantateatro. Due gli appuntamenti dedicati alle scuole: il 7 marzo ore 10 Il Viaggio Di Finnicella, scritto e diretto da Gigi Palla del Teatro Le Maschere e il 29 marzo ore 10 Peter Pan di Tonio De Nitto di Factory Compagnia Transadriatica.

Comunicazione e biglietti

Come ha ribadito Clemente Pernarella, sarà fondamentale per richiamare a teatro i cittadini di Latina, ormai abituati alla chiusura del principale teatro cittadino, saranno attivate le pagine social (Facebook e Instagram) del D’Annunzio per comunicare prontamente orari, calendari e via dicendo. L’acquisto dei biglietti avverrà in maniera classica presso il botteghino, presso la rivendita a Latinafiori e ovviamente online sul circuito Ticketone. I prezzi degli spettacoli, soprattutto quelli per bambini, avranno prezzi decisamente abbordabili (€ 5.00 i bambini, € 10 gli adulti).