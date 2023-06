Festa di San Rocco a Cisterna: Raf in piazza per il concerto del 16 agosto

Cisterna si prepara alla lunga stagione estiva di eventi e dal Comune hanno svelato il nome dell’artista che animerà una delle serate clou della bella stagione, quella di San Rocco. Sarà infatti Raf il cantante scelto per il concerto in piazza del 16 agosto, giorno in cui viene celebrato il santo patrono.

“È tradizione per questo Ente provvedere all’organizzazione del concerto del 16 agosto che sarà il momento clou dell’Estate Cisternese, nonostante la contrazione economica e la crisi finanziaria – hanno dichiarato il sindaco Valentino Mantini, l’assessora alla cultura Maria Innamorato e la delegata al turismo, spettacolo ed eventi Aura Contarino –. La festa del santo patrono San Rocco costituisce storicamente un evento rilevante per l’impatto positivo sull’economia locale, quando Cisterna viene raggiunta da cittadine e cittadini dei comuni limitrofi che veicolano la promozione turistica del nostro territorio. Le iniziative dell’Estate Cisternese consentiranno alla nostra comunità di partecipare a momenti di aggregazione dove la nostra identità si riconosce e si alimenta con grande spirito di appartenenza. La nostra Amministrazione – hanno concluso il sindaco Mantini, l’assessora Innamorato e la delegata Contarino – è da sempre impegnata nella valorizzazione della tradizione e della cultura del territorio, attraverso momenti aggregativi e di crescita socioculturale”.

Il concertone del 16 agosto, aperto a tutti e gratuito come sempre, costerà all’ente comunale 44.550 euro Iva compresa.

Raf in concerto a Cisterna

Con una carriera quarantennale alle spalle, Raf si afferma sulla scena internazionale nel 1984 quando incide con “Carrere”, la più importante etichetta francese, il suo primo singolo Self Control, brano dance che raggiunge il primo posto nelle classifiche di tutto il mondo, Stati Uniti compresi, dove la versione di Laura Branigan arriva al primo posto della hit parade di Billboard. Alla fine dell’anno esce il suo primo album, intitolato Raf, che contiene due singoli di grande successo: Change your mind e Hard. Eclettico, poliedrico, dal pop al pop progressivo, al suo attivo vanta collaborazioni prestigiose come quella con Umberto Tozzi con cui ha inciso la popolarissima Gente di mare. È co-autore del brano trionfatore di Sanremo nel 1987, Si può dare di più, del trio storico e indimenticabile formato da Umberto Tozzi, Enrico Ruggeri e Gianni Morandi.

Tantissimi i successi che Raf ha disseminato negli anni come Inevitabile follia, Sei la più bella del mondo, Cosa resterà degli anni Ottanta, Interminatamente, Oggi un Dio non ho, Siamo soli nell’immenso vuoto che c’è, Non è mai un errore, Ti pretendo, Il battito animale, Due, Stai con me, Un grande salto, Ossigeno, Un’emozione inaspettata, Senza cielo, Come una favola, Rimani Tu, Eclissi totale, solo per citarne alcuni.