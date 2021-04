Rievocazione storica del passaggio papale a Carroceto: on line un video celebrativo

Non potendo ancora realizzare una nuova edizione in presenza, il Comune di Aprilia propone un video che ricorda le rievocazioni precedenti

Ogni anno Aprilia il 22 aprile celebra un importante evento storico: il passaggio di Papa Innocenzo XII che nel 1697, diretto ad Anzio, fece sosta nella tenuta del Principe Borghese a Carroceto.

Il Principe per onorare il Papa e il suo seguitò creò all’interno della tenuta una vera e propria città: palazzine, strade, botteghe e una chiesetta posta sulla via Nettunense. Di tutte le costruzioni realizzate oggi rimane solo la Chiesa di Sant’Antonio, che ancora conserva antiche tracce di quel periodo, nonostante la ricostruzione dopo i danni subito durante la Seconda Guerra Mondiale.

L’Amministrazione Comunale in collaborazione con varie associazioni del territorio, in memoria di quell’episodio, organizza una Rievocazione storica del corteo papale e del banchetto col Principe. Il Viaggio di Papa Innocenzo XII a Carroceto è un tuffo nel XVII secolo con corteo in costume e commemorazioni, danze e musiche, il tutto ricostruito con cura sin nei minimi particolari.

Nel corso degli ultimi due anni a causa della pandemia la rievocazione storica non si è tenuta e quest’anno l’Amministrazione Comunale ha deciso di pubblicare sulla pagina Facebook dell’Ente un video che mostra le immagini più significative delle edizioni 2017 e 2019 realizzato da Lorenzo Nuccio e Massimo Valentini. Un segnale per dare speranza ai cittadini, per ricordare a tutti le belle iniziative e le celebrazioni che appena l’emergenza sanitaria lo consentirà, continueranno ad arricchire le tradizioni apriliane.