La spiaggia di Sabaudia fa da sfondo al nuovo spot dell'Estathé

Ancora una volta lo splendido litorale della Città delle Dune è protagonista in tv: lo spot andrà in onda su tutte le principali reti nazionali

Che il litorale pontino sia splendido lo sapevamo già, che ormai sia amato e riconosciuto in tutta Italia ci riempie di orgoglio e giustamente la sindaca di Sabaudia Giada Gervasi lo sottolinea annunciando che la splendida spiaggia della città delle dune ha ospitato le riprese del nuovo spot estivo dell'Estathé.

Dopo essere stata selezionata durante la campagna “Ti Amo Italia” che ha visto la Ferrero inserire sulle etichette dei vasetti di Nutella lo splendido profilo del Circeo che degrada sensuale nel mare, la spiaggia di Sabaudia torna protagonista nella pubblicità di un notissimo brand.

Nello spot compare in tutta la sua bellezza una delle tipiche discese del lungomare di Sabaudia: la vegetazione sulle dune, lo splendido panorama, la sabbia fina e dorata, l’azzurro del mare, con l’onnipresente Circe che sovrasta il tutto, osservando pigra l’estate pontina.

Lo spot in onda sulle principali reti nazionali, come è tipico del brand, stigmatizza in maniera simpatica i difetti dei vacanzieri, in questo caso degli “aridi”, che non si godono l’estate e tutte le sue attrattive, e la splendida spiaggia di Sabaudia è lo sfondo ideale per parlare di bella stagione e divertimento.