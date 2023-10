Sezze Film Festival 2023: tutti i premiati

E’ stato un vero e proprio red carpet del grande cinema italiano e internazionale andato in scena a Sezze nell'Auditorium San Michele Arcangelo e Museo Archeologico dove si è svolta la quinta edizione del Sezze Film Festival. La rassegna dedicata a cortometraggi, lungometraggi, videoclip musicali, documentari e web series si è tenuta nelle due giornate del 23 e del 24 settembre.

“Siamo contenti della buona riuscita della quinta edizione del festival" dichiarano Stefano Madonna e Alfonso Chiarenza, direttori artistici della kermesse che ha visto premiati non pochi grandi nomi legati al mondo della settima arte.

Nella sezione cortometraggi, i premiati sono stati: “Cicatrici” come miglior cortometraggio diretto da Paolo Civati e prodotto da Stefano Francioni; Giulia Michelini come miglior attrice protagonista per “Cicatrici”; Nicola Pistoia come miglior attore protagonista e miglior produttore per “Lena”; Benedicta Boccoli come miglior regia per “Come un fiore”; Paolo Civati come miglior regia per “Cicatrici”; Daniele Falleri come miglior sceneggiatura per “C’hai 5”; Adamio Dionisi e Vanessa Cremaschi come miglior opera prima per “Da capo a dodici”; Carol Cadeo come miglior attrice esordiente per “Come un fiore”; Carla Gentile e Maria Mastrojanni come miglior teaser per “Il buio che brilla”. Premio alla carriera per il grande artista (Attore, regista e doppiatore) Pino Ammendola.

Nella sezione lungometraggi, i premiati sono stati: “Tapirulàn” diretto da Claudia Gerini come miglior film; Pierfrancesco Campanella come miglior regia per “Brividi d’autore”; Franco Oppini come miglior attore per “Brividi d’autore”; Daphne Scoccia come miglior attrice per “I nostri ieri”.

Menzioni speciali a Fabio Morici per la sceneggiatura di “Tapirulàn” e ad Andrea Papini per “I nostri ieri”. La miglior Web Series è “Il segreto di Sandra” diretto da B2B Film con la collaborazione di Terra Orti. Il miglior documentario è “Camei pugliesi: Barletta” diretto da Massimiliano Tedeschi. A Chiara Buonavolontà è andato il premio per il miglior videoclip “We both lost”. Menzioni speciali per Manuscia Del Rosso, Enza Guadagni, Francesco Maria Cordella e Riccardo Avitabile.