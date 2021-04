Street Art For Rights: i diritti umani dipinti sulla facciata della “Giovanni Cena”

Prosegue in questi giorni e approda a Latina il progetto Street Art For Rights – Regione Lazio, organizzato dall’associazione culturale Mitreo Iside che si avvale della collaborazione di MArte Social e MArteGallery, del collettivo Ammuri Liberi di Cassino e dei Comuni di Cassino e di Latina.

Il progetto prevede di “illustrare” i diritti umani, ancora troppo spesso riconosciuti solo sulla carta e calpestati nel quotidiano, per arrivare dagli occhi alla mente e al cuore delle persone attraverso la street art.

Una iniziativa che vuole diffondere buone pratiche e allo stesso tempo riqualificare aree urbane attraverso l’arte e azioni volte alla sostenibilità declinata in più ambiti: non soltanto quello della tutela dell’ambiente ma anche nella prospettiva del rispetto dei diritti umani, culturali e sociali e del benessere accessibile.

A Latina l’Assessorato alla Cultura (con la collaborazione degli assessorati all’Istruzione e Decoro/Patrimonio) su spinta del Delegato alla promozione dell’Arte Contemporanea Fabio D’Achille supporta l’azione che vedrà riqualificare con uno splendido murales la facciata laterale dell’Istituto comprensivo Giovanni Cena, nei pressi del centro e visibile percorrendo la circonvallazione.

A realizzare il murales l’artista romana Alessandra Carloni, che nonostante il freddo e il vento è salita su una piattaforma elevatrice per dipingere sui quattro piani dell’edificio aiutata dall’artista pontina Alessandra Chicarella. La curatrice del progetto Oriana Rizzuto ha fatto sapere che l’opera potrebbe essere ultimata, salvo imprevisti, anche entro la settimana.

Non ci resta che aspettare per vedere il risultato finale e goderci sprazzi di colore e arte che sono sempre meno rari in città.

Le foto sono di Marcello Scopelliti

Gallery