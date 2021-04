Campodimele, Lenola e Sperlonga: nasce Energie Comuni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LatinaToday

"Nella giornata mondiale della terra nasce 𝙀𝙣𝙚𝙧𝙜𝙞𝙚 𝘾𝙤𝙢𝙪𝙣𝙞. Celebriamo l'ambiente e la salvaguardia del pianeta con la costituzione di una società a totale capitale pubblico, che si occuperà dei servizi più importanti per i cittadini: ciclo dei rifiuti, cura dell’ambiente e del patrimonio culturale, nei territori dei Comuni di 𝗖𝗮𝗺𝗽𝗼𝗱𝗶𝗺𝗲𝗹𝗲, 𝗟𝗲𝗻𝗼𝗹𝗮 𝗲 𝗦𝗽𝗲𝗿𝗹𝗼𝗻𝗴𝗮.

𝙀𝙣𝙚𝙧𝙜𝙞𝙚 𝘾𝙤𝙢𝙪𝙣𝙞 è il nome che abbiamo scelto per questa società improntata sull’𝗮𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗲𝗰𝗼𝗻𝗼𝗺𝗶𝗰𝗮 per tutti e che renderà realizzabile il sogno di 𝘀𝗲𝗿𝘃𝗶𝘇𝗶 𝗽𝘂𝗯𝗯𝗹𝗶𝗰𝗶 𝗱𝗶 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮̀ 𝗮 𝗰𝗼𝘀𝘁𝗼 𝗲𝗾𝘂𝗼 𝘀𝗼𝘀𝘁𝗲𝗻𝗶𝗯𝗶𝗹𝗲. L’assemblea degli azionisti ha nominato amministratore unico la dr.ssa Mariassunta Velletri e revisore unico il dr. Edoardo Panzini, nei quali è riposta la fiducia per un lavoro ricco di risultati importanti per la nostra Comunità. 𝙀𝙣𝙚𝙧𝙜𝙞𝙚 𝘾𝙤𝙢𝙪𝙣𝙞 è anche un’occasione per dimostrare come i diversi Comuni possano cooperare per 𝗼𝗯𝗶𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗶 𝘂𝗻𝗶𝘃𝗼𝗰𝗶, unendo risorse finanziarie e umane, superando visioni ristrette e delimitate al proprio territorio comunale. Consapevoli che mantenere alto l’interesse sull’argomento ambientale non solo durante l’Earth Day ma tutto l’anno è fondamentale, crediamo che la nascita di un progetto con questi scopi aiuti a far crescere e maturare la consapevolezza sull’importanza di una vita sostenibile.

Ci auguriamo che la riflessione e il lavoro su programmi nuovi ed aggiornati in merito a questi temi resti sempre viva, e che sia costantemente al centro dell’interesse di ogni individuo, poiché tutti desideriamo lasciare ai nostri figli un mondo migliore di quello che ad oggi le previsioni prospettano. Per le nostre Comunità 𝙖𝙙 𝙢𝙖𝙞𝙤𝙧𝙖 𝙨𝙚𝙢𝙥𝙚𝙧".

Così in una nota i Sindaci di Campodimele, Lenola e Sperlonga