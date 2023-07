Matrimoni e unioni civili: procedure e documenti necessari

Quando si decide di sposarsi le prime cose che vengono in mente sono il vestito bianco, i fiori, il fotografo e molte altre incombenze più o meno piacevoli che riguardano la cerimonia e la festa successiva.

Prima di arrivare al giorno del fatidico sì ci sono una serie di pratiche burocratiche da espletare in modo che il matrimonio sia valido a livello giuridico oltre che sentimentale che seguono i regolamenti comunali di ciascuna città.

Le pubblicazioni

La pubblicazione di matrimonio è un procedimento obbligatorio grazie al quale l’Ufficiale di Stato Civile accerta che non esistano impedimenti all’unione, per esempio precedenti matrimoni non sciolti legalmente e altre motivazioni.

I futuri sposi, sia italiani sia stranieri uno dei quali deve essere residente nel Comune di Latina, devono recarsi presso l’Ufficio di Stato Civile, sito in Via Ezio 36, per inoltrare la richiesta di pubblicazione, portando con sé:

- un documento d’identità valido

- l’apposito modulo di richiesta compilato e firmato

- a seconda dei casi serviranno da 1 a 3 marche da bollo virtuali da 16.00 euro

- per il matrimonio religioso la richiesta di pubblicazione del Parroco o Ministro di Culto di riferimento per la zona di Latina

Acquisita la documentazione, gli sposi saranno contattati telefonicamente dall’Ufficio di Stato Civile per fissare l’appuntamento per la richiesta effettiva delle pubblicazioni.

Una volta accettata la richiesta le pubblicazioni saranno affisse all’Albo Pretorio per 8 giorni consecutivi.

Le scadenze

Il matrimonio dovrà essere celebrato entro i 180 giorni dall’affissione delle pubblicazioni, altrimenti queste scadranno e andrà ripetuta tutta la proceduta. Per gli sposi che decidono di unirsi con rito civile o le coppie di fatto sarà possibile scegliere il luogo e la data del matrimonio, compatibilmente con le disponibilità dell’ufficio, orari di apertura e lista di attesa, nello stesso giorno in cui si effettuano le pubblicazioni attraverso a consegna dell’apposito modulo da compilato e firmato. È consigliabile recarsi presso l’Ufficio di Stato Civile almeno due mesi prima del matrimonio.

La celebrazione del rito civile: date e luoghi

Sia la celebrazione dei matrimoni che la costituzione delle unioni civili si svolgono durante l’orario di apertura dell’Ufficio di Stavo Civile di via Ezio 36, e presso la Sala del Consiglio Comunale e nel Giardino Interno, siti nel Palazzo comunale in piazza del Popolo, 1. Le cerimonie svolte negli orari di ufficio non hanno costi aggiuntivi. È possibile richiedere, in base alle disponibilità e le liste d’attesa, di celebrare il rito civile in orari diversi con costi che variano in base al personale coinvolto, le date scelte e la durata delle cerimonie, il tutto seguendo il calendario in vigore da pochi giorni:

Da maggio al 30 ottobre, matrimoni e unioni civili potranno essere celebrati il giovedì pomeriggio dalle 17.30 alle 18.30, il venerdì dalle 16.30 alle 18.30, e il sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16.30 e alle 18.30.

Dal 2 novembre al 30 aprile, le cerimonie potranno avere luogo il giovedì dalle 17.30 alle 18.30, il venerdì dalle 15.30 alle 17.30 e il sabato dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 17.30.

Le prenotazioni seguiranno l’ordine cronologico della presentazione della richiesta, compatibilmente con la disponibilità delle sale. Restano esclusi dal calendario delle celebrazioni le domeniche, tutti i giorni festivi, il 24 dicembre, il 30 e 31 dicembre e il venerdì e il sabato antecedenti alle consultazioni elettorali.