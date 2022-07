Traghetti per Ponza: partenze, biglietti e durata del viaggio

L'isola di Ponza è una meta molto amata in estate. A sceglierla per vacanze, più o meno lunghe, sono principalmente abitanti del Lazio e della Campania, ma non solo.

Il mezzo per raggiungere Ponza è il traghetto, che permette anche l'imbarco dell'auto, oppure l'aliscafo che, invece, trasporta solo i passeggeri.

Dove prendere il traghetto per Ponza

I porti di imbarco per Ponza sono:

Anzio (Roma)

Terracina (Latina)

Formia (Latina)

San Felice Circeo (Latina)

Napoli

Formia, Terracina e Napoli restano attivi tutto l'anno, mentre Anzio e il Circeo sono attivi soltanto nel periodo estivo, quando la richiesta è maggiore. Le compagnie di navigazione per raggiungere in traghetto o aliscafo l'isola più grande dell'arcipelago pontino sono diverse: Laziomar, Libera Navigazione del Golfo, Vetor Aliscafi, Pontina Navigazione.

Tutte le informazioni sulle compagnie di navigazione e sui porti sono disponibili sul sito ufficiale del Comune di Ponza a questo link.

Quanto ci vuole per arrivare a Ponza

Il tempo di percorrenza di traghetti e aliscafi per Ponza può variare da 1 ora e 20 a 2 ore e 30 minuti. Da Anzio il tragitto è in media di 1 ora e 45 minuti, ad esempio. Da Terracina di 2 ore e 30 minuti. Da San Felice Circeo il viaggio è di circa 1 ora a tratta.

Quanto costa il traghetto per Ponza

I prezzi variano a seconda della stagione, delle compagnie di navigazione e della scelta tra traghetto o aliscafo. La tratta Formia-Ponza ha un costo di circa 23 euro, come quella da Anzio, mentre il traghetto da Terracina può costare dai 12 ai 20 euro. Il prezzo è ridotto per i bambini dai 2 agli 11 anni, mentre i bambini al di sotto dei due anni viaggiano gratis. E' possibile conoscere le tariffe esatte sui siti ufficiali delle compagnie di navigazione sopra citate.

Come raggiungere i porti di partenza per Ponza

In auto: Anzio, Terracina e Formia; sono tutte e tre raggiungibili facilmente con strade provinciali ed autostrade.

In treno: i porti di partenza per Ponza collegati con la ferrovia sono: Formia ed Anzio.

In aereo: gli aereoporti più vicini a Ponza sono Roma e Napoli.