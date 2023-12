Allerta per il vento nel Lazio. Caldo anomalo anche in provincia, ma presto torna il freddo

Allerta gialla per il vento nelle prossime ore nella provincia di Latina e nel resto del Lazio. L’Agenzia regionale di Protezione civile ha emesso un avviso valido dalle prime ore di sabato 2 dicembre, e per le successive 24 ore.

Nello specifico, come si legge nel documento, si prevedono sul Lazio “venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali, prevalentemente da sud-ovest, con rinforzi di burrasca forte sui settori costieri e montuosi, fino a tempesta sui crinali appenninici”. Rischio “forti mareggiate lungo le coste esposte”.

Caldo anomalo, ma poi torna il freddo

Sta interessando anche la provincia di Latina il caldo anomalo di questi giorni con le temperature che hanno toccato livello decisamente sopra la media stagionale. Un fenomeno esteso a tutto il Paese e che ci spiegano gli esperti di 3bmeteo.com. “Le masse d'aria quando giungono da Sud o Sudovest risultano inesorabilmente sempre più calde e spesso anomale. E' infatti bastato l'arrivo di una perturbazione 'libecciale' che il pescaggio di masse d'aria subtropicali ha fatto impennare le temperature su buona parte d'Italia, su valori decisamente anomali per il periodo – dichiara il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara -. Clima primaverile, se non in alcuni casi propriamente estivo, su diverse aree del Centrosud, investito da tese correnti di libeccio con raffiche a tratti tempestose, specie sull'Appennino (picchi di 90-100km/h). Picchi simil-estivi oggi pomeriggio su Marche, Abruzzo e Molise con punte di 27°C come nel caso di Termoli e Pescara; record di dicembre ad Ancona dove si sono sfiorati i 25°C (precedente record 23°C nel 1989). Record per dicembre registrati anche in Romagna, come nel caso dei 23°C di Rimini, nonché in Toscana con i 21°C di Pisa e Firenze Peretola (precedente record di 20.4°C sempre nel 1989). Caldo anomalo anche sulle Isole Maggiori: record del mese per Olbia con i suoi 24.8°C, mentre sulla Sicilia tirrenica sono state raggiunte punte di 27-28°C, con un picco di 29°C a Milazzo. Clima decisamente molto mite pure in Appennino: 20°C a l'Aquila, 18°C a Campobasso dove una settimana fa nevicava.”

Ma questo caldo è destinato a durare poco. “Sabato un fronte freddo raggiungerà l’Italia portando piogge, rovesci e temporali soprattutto al Nord e lungo il versante tirrenico, contestualmente ad una generale ridimensionata delle temperature – avverte Ferrara –, il tutto accompagnato da venti anche forti. Domenica più sole e poche piogge residue, in un contesto climatico più consono alla stagione specie al Centronord. Guardando alla settimana dell’Immacolata, poi si “preannuncia invece più invernale, almeno nella prima parte, con nuove perturbazioni in arrivo e clima più freddo”. Freddo atteso anche nella provincia pontina, ma una per una previsione più specifica bisognerà aspettare ancora qualche giorno.