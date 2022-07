Meteo Latina, caldo e afa per il fine settimana pontino. Le previsioni

Annunciato nei giorni scorsi l’anticiclone africano sta facendo sentire i suoi effetti anche nella provincia di Latina. Quello che ci attende sarà dunque un weekend di caldo intenso con temperature in ripresa rispetto a quelle fatte registrare la scora settimana.

Le giornate di sabato 16 e domenica 17 luglio saranno il preludio al picco del caldo che è atteso però per la prossima settimana. Secondo l’ultimo bollettino sulle ondate di calore diffuso dal Ministero della Salute, nel territorio pontino saranno due giornate da bollino giallo, il livello 1 di pre-allerta che “indica condizioni meteorologiche che possono precedere il verificarsi di un’ondata di calore”. Non andrà meglio nel resto del Lazio, basti pensare che domenica sarà bollino arancione (livello di allerta 2) in tutte le altre province di Frosinone, Rieti, Roma e Viterbo.

Meteo Latina: le previsioni per il fine settimana

Ma vediamo quali sono le previsioni per questo fine settimana. Secondo gli esperti di 3bmeteo.com, bel tempo con sole splendente per l'intera giornata sia oggi che domani. Oggi, sabato 16 luglio la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 20°C; la colonnina di mercurio salirà di un grado, sia la massima che la minima, nella giornata di domenica. Le temperature potrebbero salire ancora con l’inizio della nuova settimana.