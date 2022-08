Meteo Latina, prevista ancora la pioggia in provincia. Nuova allerta della Protezione Civile

Prevista di nuovo la pioggia nella provincia di Latina, ed anche in tutto il resto del Lazio. Le previsioni meteo non sorridono per questo ultimo fine settimana di agosto. Nelle scorse ore la Protezione Civile Regionale ha emesso una doppia allerta, una valida per la giornata di oggi solo per alcune zone della regione (non comprende la zona della provincia di Latina) e una per il pomeriggio di domani, domenica 28 agosto, che interessa invece l’intero Lazio.

Il documento riporta una previsione di “precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale”.

Il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei livelli di allerta/criticità, un bollettino con allerta gialla per criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali con validità dal primo pomeriggio di oggi, 27 agosto, e per le successive 6 ore nelle zone di allerta C (Appennino di Rieti), E (Aniene) e G (Bacino del Liri). Un altro analogo bollettino ha validità invece dal primo pomeriggio di domani, 28 agosto, e per le successive 6 ore in tutte le zone di allerta del Lazio, compreso il territorio della provincia di Latina.